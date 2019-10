Impunidad y consecuencias

Cuando la autoridad incumple su obligación de propiciar un clima de paz en la comunidad y el respeto de los derechos de los ciudadanos, se crea un clima que puede desbordar los cauces de la legalidad y entrar en una espiral de violencia, que creo nadie desea.

Lamentable pero ese es el ambiente que se ha permitido, por omisión y comisión, en la capital del país con los gobiernos de la 4T. Prueba de ello son los desmanes ocurridos en las marchas: por el aniversario de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, la despenalización del aborto y la conmemoración del movimiento del 68, que tuvo como punto culminante la matanza de estudiantes en Tlatelolco. De este último, una conmemoración que debe reivindicar los derechos de los jóvenes a manifestarse en contra del gobierno, se ha transformado en pretexto para que anarquistas (eso son, sin duda) desfoguen su ira en contra de ciudadanos, comercios y el patrimonio cultural.

Mientras no haya consecuencias ante hechos que se tornan delictivos, la impunidad seguirá siendo caldo de cultivo para que esos grupos violentos conviertan a ciudadanos de bien en rehenes de sus desmanes y actos vandálicos. Ya varios sectores de la sociedad, principalmente la IP, han pedido a los gobiernos federal y de la Ciudad de México que actúen al respecto, pero no han encontrado eco a sus justas demandas.

El pretexto es que no se quiere llegar a la represión, por el costo político que representa para el presidente y la jefa de gobierno. No se trata de reprimir para impedir manifestaciones en apego a la Constitución, sino de frenar o contener acciones violentas que afectan la paz social. Así de simple, pero no menos importante, porque esas conductas se copian y llegan a entidades como la nuestra, en donde en la marcha del sábado pasado vandalizaron el monumento a la maternidad; aquí, el gobierno municipal ya presentó denuncia y se espera castigo a los responsables. Es de destacar la gran marcha de quienes están en contra del aborto, que se realizó sin incidentes ese mismo sábado; luego entonces sí puede haber manifestaciones y protestas sin conculcar derechos de terceros.

Debe haber consecuencias, castigo para quienes no se ajusten a las normas de la convivencia armónica, y más aún cuando se cometen ilícitos. Y ejemplificó con lo que vivimos. En la milicia los llamados arrestos son uno de varios correctivos disciplinarios, que tienen por objetivo “corregir las conductas contrarias a la disciplina y evitar la reincidencia”. Muchos soldados y marinos encontramos que la observancia de esos preceptos nos permitió llegar a buen puerto al término de nuestras carreras, y quienes no pudieron adaptarse buscaron otros horizontes.

Como en toda actividad, nuestros actos derivan en estímulos o castigos, es decir, consecuencias, causa y efecto. Porque pedirles a los violentos que se porten bien o amagar con acusarlos con su mamacita y sus abuelos es, como aún dicen en nuestra tierra, una caballada.