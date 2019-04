Luis Fuenta/Mérida

Salvador C, C., Cleyver Ismael X, C., y José Eliezer Ch. G., acusados de atacar a varios futbolistas, uno de los cuales resultó muerto en hechos ocurridos el domingo 31 de marzo en la comisaría de Tixcacaltuyub en el municipio de Yaxcabá, fueron imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas cometidos en pandilla, al ser presentados ante el juzgado primero de control de Valladolid.

A petición de los fiscales, el juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso en contra de los tres imputados.

Como se informó, un operativo realizado por elemento de la Secretaría de Seguridad Pública permitió la noche del lunes la captura de los tres involucrados en el asesinato y lesiones a unos futbolistas en Tixcacaltuyub, comisaría de Yaxcabá, en una batida en el monte aledaño a esa población.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y luego solicitó las órdenes de aprehensión en contra de estos tres sujetos, misma que fue ejecutada ayer en la mañana por elemento de la Policía Estatal de Investigación.

Los tres acusados fueron presentados ayer ante el juez primero de control de Valladolid, quien calificó de legal la detención, de modo que los fiscales les imputaron los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla previsto. También se les imputó el delito de lesiones cometido en pandilla.

Los acusados se reservaron el derecho de rendir sus declaraciones y solicitaron la amplicacipon del término para que se resuelva su situación jurídica. Por ello, el juez fijó para próximo martes 9 la celebración de la audiencia de vinculación.

De acuerdo con la causa penal, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas del 31 de marzo pasado en una calle localizada a una cuadra hacia el oeste de la comandancia de Policía Municipal en el poblado de Tixcacaltuyub, donde Salvador, quien llevaba una escopeta, Cleyver y José, se encontraron a Deyvi Gabriel, a quien disparó haciéndolo caer para luego rematarlo.