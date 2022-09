IMSS solo brindará servicios de urgencias y hospitalización este puente patrio

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán informa a la población derechohabiente, que los días jueves 15 y viernes 16 de septiembre, considerados inhábiles por la Independencia de México, se brindará atención en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), que cuentan con Atención Médica Continua, mientras que en los hospitales se otorgarán servicios de hospitalización y Urgencias.

Las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 13 (Chuburná); No. 20, (Caucel); No. 57, (La Ceiba); No. 58, (Calle 42 sur); No. 59, (Pacabtún); No. 60, (Juan Pablo II), y No. 61, (Los Héroes de la Salud); contarán con servicio de Atención Médica Continua (Urgencias), durante las 24 horas del día.

También otorgarán el servicio los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No. 03, en Motul; No. 05, en Tizimín, y No. 46, en Umán, así como los Generales Regionales No. 01, “Lic. Ignacio García Téllez”, y el No. 12, “Lic. Benito Juárez García”, ambos en la ciudad de Mérida.

No laborarán las áreas administrativas en oficinas de la Representación Yucatán, subdelegaciones, Centro de Seguridad Social, guarderías del IMSS; así como consulta externa de hospitales y unidades.

Los servicios que se suspendan, reanudarán actividades en los horarios habituales, el lunes 19 de septiembre, con excepción de la UMF No. 59 que otorga consulta de Medicina Familiar en el Programa de Unidad Médica de Tiempo Completo (sábado y domingo) y el HGR No. 01, con atención de pacientes citados en las especialidades de Urología, Trauma y Medicina Interna.

Finalmente, el IMSS Yucatán llama a la población a evitar los excesos en alimentos y bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias en Yucatán, esto con la finalidad de prevenir complicaciones en su salud, así como tener un conductor designado en caso de salir a celebrar, para evitar accidentes de tránsito.

De igual forma, no olvidar las medidas preventivas de enfermedades respiratorias, entre ellas la COVID-19, como uso correcto de cubrebocas, higiene de manos constante, así como privilegiar la sana distancia y los espacios ventilados.