Novedades Yucatán/MÉRIDA

Con la integración de Yucatán a los ocho estados prioritarios en los que se comenzará a implementar el nuevo Plan Nacional de Salud, las y los yucatecos podrán acceder a servicios de salud de emergencia en cualquier clínica del IMSS o Issste, sin tener que ser derechohabientes.

"Se van a atender emergencias independientemente si son derechohabientes o no, o se podrá trasladar pacientes a los institutos de salud del país”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este viernes.

El Plan Nacional de Salud será presentado este día por el Presidente en Yucatán, con el cual se inicia la federalización del sector salud en una primera etapa que incluye a Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la entidad.

En la conferencia, López Obrador detalló que el Seguro Popular será sustituido por el nuevo Plan Nacional de Salud, el cual, dijo es un programa que garantiza atención médica de calidad y gratuita.

#ConferenciaPresidente | En México no tenemos un buen sistema de salud.



El nuevo sistema de salud atenderá a las personas más pobres que no tienen seguridad social. Se les va a dar atención de primer nivel. pic.twitter.com/AipTRuZnGc — Gobierno de México (@GobiernoMX) 14 de diciembre de 2018

"Queremos integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, estamos hablando de más de la mitad de la población que no tiene seguridad social y coincide que es la población más pobre”, explicó el presidente.

Hay medicamentos que se requieren y la gente no puede tener porque no están en el llamado cuadro básico, continuó, por lo que el objetivo es que ya no exista dicho cuadro básico y que todos los medicamentos se puedan aportar a los enfermos.

Por último, explicó que ya se están haciendo acuerdos con los gobiernos estatales, como el de Mauricio Vila Dosal, para que los yucatecos que hasta ahora no cuentan con servicio de salud, puedan acceder a este.

López Obrador llega a Mérida este viernes para realizar la presentación de dicho plan, después continuará con su breve gira por el sureste en Campeche.

(Con información de televisa.news y radioformula.com.mx)