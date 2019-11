Novedades Yucatán/Mérida

A fin de ofrecer una atención ágil, más simple y de calidad, el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró las Ventanillas Únicas Estatales, sistema de atención innovador a través del cual, desde ayer, se pueden realizar 77 trámites y servicios de gobierno, generando ahorro de tiempo y dinero para la ciudadanía.

Como parte de las acciones implementadas en materia de mejora regulatoria en el Estado, el Gobernador puso en funcionamiento la Ventanilla Única Estatal ubicada en Plaza Fiesta y de manera simultánea la de Plaza Las Américas, las cuales cuentan con un Cajero Inteligente con horario extendido de hasta 24 horas, así como personal capacitado, equipos y mobiliario modernos para garantizar una asistencia eficiente a los ciudadanos.

Al respecto, el economista senior de Política Regulatoria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Manuel Gerardo Flores Romero, destacó el compromiso de Vila Dosal en la implementación de prácticas exitosas para la simplificación de trámites, lo que ha permitido que se dé una mejor interacción entre el Gobierno y los ciudadanos, al tiempo que contribuye a facilitar las inversiones.

“En Yucatán están pasando muchas cosas buenas, y en este tema tenemos a un Gobernador que desde que era alcalde logró que Mérida sea uno de los dos municipios con una papelería en línea y ahora tenemos a todo un estado para que este trabajo se repita, con grandes avances como lo es esta Ventanilla”, afirmó Flores Romero.

En su mensaje, Vila Dosal destacó el interés de encabezar un Gobierno eficiente, que le quite el menor tiempo posible a sus ciudadanos, por lo que destacó que desde el inicio de su administración se ha trabajado de la mano con la OCDE, con la que se firmó un convenio que permitió que, luego de realizar un diagnóstico, este organismo sugiriera 358 recomendaciones para la adopción de las mejores prácticas en la materia.

En ese sentido, el Gobernador señaló que, a partir de estas recomendaciones, las dependencias del Estado ya se encuentran trabajando en mejorar y agilizar sus procesos, por lo que, para septiembre de 2020, como marca el compromiso, ya estarán atendidas las sugerencias realizadas, lo que convierte al Estado el primero de toda Latinoamérica en realizar un análisis con el organismo internacional.

“Nuestra meta no es tener los estándares a nivel nacional, sino que nuestra meta es tener los mejores estándares internacionales. Que nuestros trámites estén a la altura de países como Francia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, porque eso es lo que merecen los yucatecos”, aseveró Vila Dosal.

Asimismo, el Gobernador recordó que el Congreso del Estado ya aprobó la iniciativa para homologar la Ley Estatal con la Ley General de Mejora Regulatoria y en breve entrará en vigor, lo que pondrá a Yucatán a la vanguardia en el tema, pues evitaría procesos complicados. A lo anterior se suma el proyecto denominado Tramitomanía, a través del cual se pidió la opinión de la ciudadanía para conocer los procesos más engorrosos, a los cuales se les está realizando mejoras paulatinas para mejorar la experiencia de los usuarios.

Por último, Vila Dosal señaló que esta forma de trabajar ha puesto a Yucatán como líder en materia de mejora regulatoria, lo que le ha valido ser nombrado representante de la zona 5 de la zona sureste en el Sistema Estatal de Mejora Regulatoria, conformada por Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Campeche.

El Gobernador recorrió las nuevas oficinas y saludó al personal especializado que apoyará a los ciudadanos.

Dentro de los esfuerzos para descentralizar los servicios y procesos del Gobierno del Estado, se tiene la meta de contar con 16 Ventanillas en todo el Estado, de los cuales, 8 estarán en Mérida y ocho en municipios del interior del estado, de forma que los pobladores de las distintas regiones de Yucatán no tengan que trasladarse hasta la capital yucateca para poder realizar sus pagos o conseguir un documento, invirtiendo así menos tiempo y dinero.

Lo anterior se complementará con el sistema de ventanilla única estatal vía internet, en el cual se está trabajando para que pueda ser implementado próximamente y ofrecerá servicios y trámites fáciles desde la comodidad del hogar u oficina de los yucatecos.

Se detalló que, en primera instancia, en las Ventanillas Únicas Estatales se pueden realizar 77 trámites de siete dependencias del Gobierno del Estado, la Agencia de Administración y Finanzas (AAFY), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del estado (Japay), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Salud (SSY), a través del uso de tecnologías de la información y de las mejores prácticas para brindar una atención de primer nivel.

Asimismo, se señaló que las ventanillas cuentan con nuevos modelos de operación, así como equipos de primer nivel, donde destaca el cajero inteligente, mediante el cual se estará ofreciendo servicio hasta por 24 horas, dependiendo de su ubicación, y el usuario podrá realizar trámites sencillos en cuestión de minutos y sin necesidad de hacer largas filas.

De igual manera, los módulos cuentan con cajas accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores o mujeres embarazadas, de manera que sus servicios estén disponibles para todos los yucatecos; así como con un novedoso sistema de turnos, procesos agilizados y wifi totalmente gratuito.

Entre los trámites que pueden realizarse en las Ventanillas están: certificados de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción, de Antecedentes Penales, aviso de testamento, renovaciones de licencias de conducir, Certificado de Libertad y/o Gravamen, constancias de no propiedad o de única propiedad, Copia Certificada de Inscripción Registral Vigente o No Vigente, pago de servicio de agua, Declaración y entero de Impuestos, Pago de Infracciones Estatales de Tránsito, etc.