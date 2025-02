Inauguran en Mérida la exposición "La suerte está echada"

Entre decenas de amantes del arte y la escultura, la obra de Francisco Góngora Cervera “Gonce” fue expuesta al público en la Galería Secreta, ubicada en el edificio Torre en el barrio de Santiago, fue una noche repleta de arte en el que las siluetas de la cabeza humana fue la protagonista.

Está exposición que lleva por nombre “La suerte está echada” es producto de más de dos años de trabajo de su autor, Francisco “Gonce”, quien tomó de inspiración la silueta humana que plasmó de diversos colores y formas.

“Básicamente lo que trato es de agarrar una forma y esta forma repetirla para hacer distintas composiciones, en este caso con la figura de la cabeza”, señaló “Gonce”.

Para el autor, estas obras no se limitan a un sólo significado, sino que busca que las personas puedan darle uno a través de lo que ven, “la verdad no me gusta encasillarme en el significado de las obras cuando las estoy pintando, no pienso en el significado, pero cuando termino si me gusta analizarlas, la exposición se divide en las multitudes y las sociedades”, expresó.

Francisco Góngora Cervera, es un joven de 25 años, estudiante de arquitectura que por azares del destino terminó enamorándose de la pintura, una pasión que ha desarrollado y que ha maravillado a diversas personas, comenzó a pintarlas en el 2023 y terminó este año, estaban listas para exhibición y venta.

A la inauguración acudieron varias familiares y amigos de “Gonce”, así como la ex secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, Loreto Villanueva, quienes expresaron su felicidad y asombro al conocer el resultado de su trabajo.

La exposición consta de 35 piezas que se dividen en 33 pintura, entre las cuales hay 10 óleos de gran formato, 10 óleos pequeños, así como de medio formato y dos esculturas, que aluden al individuo y las multitudes, con la forma de estrella que es la silueta de la cabeza humana.

Esta exposición estará disponible por cuatro meses, hasta junio, en la Galería Secreta que se ubica en el edificio Torre en el barrio de Santiago, y para visitarla se pueden realizar citas a través de las redes sociales de este lugar.