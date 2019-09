Con la inauguración del Hospital Faro del Mayab, el Sistema de Salud “Christus Muguerza” reafirma su compromiso de crear comunidades más saludables y con ello seguir el cumplimiento de su misión, que es extender el Ministerio Sanador de Jesucristo.

En entrevista con Novedades Yucatán, Juan Galindo, director médico de “Christus Muguerza”, explicó que esta misión se relaciona con ayudar a las comunidades más necesitadas, donde el grupo tiene presencia.

“Esta ayuda no es nada más para la persona que puede pagar, todos los hospitales del grupo tienen campañas de apoyo para el más necesitado para poder ayudar.

El doctor Galindo, quien fue seleccionado por la revista México Health Review como uno de los líderes más influyentes del sector salud en su edición 2017, agregó que las clínicas de asistencia del grupo se ubican en Monterrey, Saltillo, Chihuahua y próximamente en Puebla.

“Nosotros vemos la medicina como parte de la misión. La Madre Superior de San Antonio, Tere Mayer, dice que sin dinero no hay misión y eso es una realidad, pero nosotros no hacemos el negocio por el negocio, hacemos el negocio por la misión y, en ese sentido, no es nada más ayudar a la comunidad que pueda pagar los servicios del hospital, sino también a quienes no puedan pagarlos”, expuso.

Agregó que hay una labor de apoyo al más necesitado, que es parte del desempeño del Hospital Faro del Mayab porque está en el “ADN” del proyecto y del sistema de salud “Christus Muguerza”.

“Contamos con una fundación que se llama “Adelaida Lafón”; era la esposa la esposa de Don José Muguerza. Era una mujer muy dedicada a ayudar a las comunidades desprotegidas. Si a eso le agregamos la misión de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado, lo que hacemos es ayudar a esas comunidades.

Las clínicas de asistencia no le piden nada a una clínica privada. Todo es nuevo, adecuado y respetando la dignidad de las personas, ayudando hasta donde sea posible a la comunidad”, concluyó.

Por su parte, el Dr. José Luis Araujo Barrera, director médico del Hospital Faro del Mayab, indicó que la parte médica proporcionará los servicios asistenciales que se requieran enfocándose en la calidad y la seguridad de los pacientes.

“El Faro del Mayab hace mil veces bienvenidos a los integrantes de ‘Christus Muguerza’ y al doctor Galindo quien tiene a su cargo la dirección médica y supervisión de 11 hospitales, la mayoría en el norte del país.

Son bienvenidos a Mérida por su experiencia, su “expertise”, las capacidades de control de calidad que tienen, sus estrategias de medición en los procesos y búsqueda de la perfección en todo momento.

Es nuestro deseo ofrecer un servicio de calidez, de experiencia y profesionalismo ayudados por la tecnología de punta y pronto sabrá toda la ciudad y el país cuándo iniciamos operaciones porque estamos afinando los detalles para que nada falle y alcanzar ese deseo”, concluyó.

El Hospital Faro del Mayab, construido con una inversión superior a los mil millones de pesos, cuenta con más de 200 médicos especialistas, 88 consultorios, cinco quirófanos uno de ellos equipado para cirugía de alta especialidad, 55 camas, seis de ellas en “Máster Suite” con más de 60 metros cuadrados; 16 terapias intensivas: siete neonatales, tres pediátricas y seis de adultos.

El hospital ha generado de inicio 300 empleos directos y llegará paulatinamente a 500. poder ayudar. Al ser favorecidos por la comunidad de Mérida y de Yucatán, nos gustaría tener clínicas para asistencia comunitaria.

Estas clínicas las hacemos de común acuerdo con el Gobierno, pero la parte más importante es llegar a todos, cambiando este concepto de que la medicina es negocio”, destacó