Nalleli Calderón/MÉRIDA

A pesar de que este es un año difícil, con muchos brotes de incendios debido a las altas temperaturas y las condiciones del fenómeno del Niño, la reacción de los cuerpos de emergencia es muy rápida para controlar y evitar que los siniestros se salgan de control, aseguró el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy), Enrique Alcocer Basto.

Precisó que al día se registran entre 15 y 20 reportes ciudadanos, sin embargo, en su mayoría son incidentes menores, pues incendios clasificados como forestales han sido aproximadamente cinco.

“Son varios los reportes que recibimos, en su mayoría son incidentes, los incendios forestales los clasifica la Comisión Nacional Forestal, pero los reportes se atienden de manera inmediata para evitar que se conviertan en incendios. Hay que recordar que un conato de incendio se considera de hasta una hectárea a menos”, explicó.

Alcocer Basto destacó que muchos de los reportes que se reciben como incendio son por montones de basura que los ciudadano queman, sin embargo, en varias ocasiones se salen de control.

“El 50 por ciento de las llamadas que recibimos no son incendios o en su caso son reportes duplicados, lo cual no es malo, es preferible que varios reporten un mismo incendio a que éste crezca por no ser reportado. El principal exhorto es que la ciudadanía no queme basura pues la mayoría de los reportes que no son incendios es por humo que proviene de quema de basura”, puntualizó.

Pidió a los ciudadanos no quemar basura durante esta época de incendios pues es peligroso debido a las condiciones que son propicias para que de inmediato o por un descuido, se salgan de control.

Recordó a la población que es muy importante que el reporte se realice a través de la línea de emergencia 911, pues todavía hay quienes acuden a las bases operativas o con los directores de Protección Civil de los municipios para reportarlos.

La medida, dijo, es para evitar que los esfuerzos se dupliquen pues el personal de atención tiene información específica y controlada sobre cada reporte y sobre qué institución atiende.