Óscar Chan/Mérida

Al día, la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy) recibe en promedio reportes de cuando menos 15 incendios en diferentes puntos del Estado y si bien la temporada, que concluye el próximo 31 de mayo, se considera controlada, no se descarta que la cifra aumente al doble conforme se incrementan las temperaturas.

El director de Procivy, Enrique Alcocer Basto, informó que aunque hasta la fecha no se ha registrado un siniestro de grandes magnitudes con pérdidas que lamentar, la dependencia estatal se mantiene en constante vigilancia de lo que pudiese suceder desde que inició la temporada, el pasado 1 de marzo.

Cabe mencionar que con corte al 17 de marzo pasado, en Yucatán se habían presentado 152 incendios forestales que afectaron a mil 752.61 hectáreas. En el primer trimestre pero del 2018, se habían registrado solamente 18 que dañaron 583 hectáreas.

En cuanto a incendios de maleza, del 1 de enero al 11 marzo se habían presentado 193 que afectaron 31 hectáreas; mientras que del 12 al 17 marzo se contabilizaron 99, con daños a 22.3 hectáreas, lo que sumó un total de 292 siniestros con 53.3 hectáreas afectadas.

El funcionario estatal agregó que a diario se tienen avisos de conatos de incendio, que en realidad son siniestros que no son de tipo forestal, sino que más bien son quema de maleza, basura y otros desechos.

Recordó que el incendio que se presentó la semana pasada a la altura del Periférico y a unos metros de una gasolinera fue controlado y aseguró que cuestiones como esas son las que se presentan en una jornada habitual.

Precisó que mantienen una coordinación constante con los elementos del cuerpo de bomberos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar) y las unidades municipales de protección civil para atender todos los reportes que se pudiesen presentar.

Alcocer Basto remarcó que dentro de la dependencia estatal colaboran 170 trabajadores, quienes se encargan de vigilar que los siniestros no se salgan de control. Además, explicó que mantienen abierta la línea 911 para que se reporte cualquier suceso inhabitual de esta índole.

“La temporada está bajo control, lo que sí tenemos que hacer es exhortar a la gente para que así siga, que no tiren basura, que no arrojen colillas de cigarro en las carreteras principalmente y que no quemen sus desechos”, apuntó.