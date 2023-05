Costa oriente de Yucatán, incomunicada desde hace más de 48 horas

Encargados de los paradores turísticos y restaurantes de la costa oriente de Yucatán llevan incomunicados más de 48 horas en las playas de Río Lagartos, San Felipe y Las Coloradas, pues no cuentan con el servicio de telefonía móvil e internet, y eso se ha traducido en pérdidas económicas importantes para esos negocios, ya que no pueden programar visitas y tours con las agencias de viajes y operadoras.

De acuerdo a los afectados, el problema en la falta de conectividad se debe a un incendio ocurrido en la carretera que une a Tizimín con Río Lagartos y que provocó que algunos postes se cayeran, por lo que ya han pasado el reporte a las empresas y autoridades de esa zona, aunque todavía no se ha resuelto el problema.

Heisler Pacheco Alcocer, encargado del parador turístico “El Manglar Río Lagartos”, refirió que llevan con este problema desde la tarde del 10 de mayo, y durante este fin de semana largo no han tenido las reservaciones que esperaban, pues los visitantes no logran llegar por no tener comunicación con las agencias de viajes.

“Es un problema, porque la llegada de turistas ha sido poca y eso se traduce en pérdidas económicas para nosotros, sobre todo en este fin de semana que esperábamos un repunte”, advirtió.

En entrevista con Novedades Yucatán, refirió que la mayoría de los paradores turísticos de esos puertos trabajan en base a las reservaciones con los diferentes grupos que llevan las agencias de viajes, sin embargo, al no contar con llamadas ni internet, no se pueden hacer los trámites administrativos.

“Nosotros trabajamos con muchas agencias y todo es por reservación, pero sin el servicio ¿Cómo le hacemos?; por ejemplo, a nosotros nos avisan cuando ya están en Las Coloradas para ir a buscar a los turistas bajo el puente, pero eso no se ha podido todo este tiempo que llevamos incomunicados”, lamentó.

Pacheco Alcocer indicó que hasta ayer (viernes) habían logrado atender a pequeños grupos de visitantes que habían llegado a las playas, pero no es la cifra ni el movimiento que esperaban, sobre todo en este fin de semana largo en que las expectativas eran muy altas por los festejos del Día del Maestro.

Confió en que el problema pueda solucionarse en las próximas horas, pues, de lo contrario, se tendrían pérdidas económicas aún mayores, ya que tanto sábado como domingo son considerados días muy fuertes en esa parte de la costa.