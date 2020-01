José Salazar/Mérida

A pesar de los esfuerzos de las autoridades de salud, la diabetes mellitus, enfermedad que es la segunda causa de muerte entre la población, continúa en incremento cada año en Yucatán.

En 2019, se diagnosticaron 5 mil 861 casos de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 2 mil 342 correspondieron a hombres y 3 mil 519, a mujeres.

Esta cifra podría ser mayor, toda vez que especialistas señalan que por cada persona diagnosticada hay al menos dos que viven con esta enfermedad crónica sin saberlo, por lo tanto la cifra de casos nuevos por año se estima que rondaría los 18 mil.

Así, en los últimos cinco años, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Salud, en la entidad se han diagnosticado 27 mil 569 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales el 60 por ciento es decir, 16 mil 415, correspondieron a mujeres. En hombres, el registro (40 por ciento) fue de 11 mil 154.

En 2015, se contabilizaron 4 mil 960 (2 mil 37 hombres y 2 mil 923 mujeres); en 2016, 5 mil 379 (2 mil 233 hombres y 3 mil 146 mujeres); en 2017, 5 mil 451 (2 mil 259 hombres y 3 mil 192). En 2018, sumaron 5 mil 918 (2 mil 283 hombres y 3 mil 635 mujeres) y en 2019, fueron 5 mil 861 (2 mil 342 hombres y 3 mil 519 mujeres).

De establecerse la cifra de acuerdo con la estimación de que por cada diagnosticado hay dos más sin saber su estado de salud pero que viven con diabetes, el número en los últimos cinco años en Yucatán sería de 82 mil 707.

La mortalidad por esta enfermedad crónica, que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo, en los últimos cinco años fue en promedio de mil 500 defunciones por cada anualidad.

De 2014 a 2018, las defunciones por diabetes mellitus tipo 2 en Yucatán sumaron 7 mil 438 (3 mil 165 hombres y 4 mil 283 mujeres). En 2014 fallecieron mil 336 yucatecos por esta causa, 577 hombre y 759 mujeres). En 2015, fueron mil 526 (637 hombres y 889 mujeres); en 2017, fueron mil 588, 692 hombres y 896 mujeres).

En 2018, las muertes por diabetes fueron mil 443, 596 hombres y 847 mujeres.

Cifras del Sistema de Información en Enfermedades Crónicas (SIC) del Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (Oment) hasta noviembre de 2019 indican que en Yucatán hay 20 mil 79 pacientes en tratamiento de diabetes mellitus tipo 2, de los cuales 14 mil 777 (73.6 por ciento) son mujeres, y 5 mil 302 (26.4 por ciento), hombres.

Del total de pacientes, solo 4 mil 619 (23 por ciento) tuvo una consulta médica en los últimos dos meses.

Solo el 27 por ciento (4 mil 803) de los pacientes con diabetes mellitus en Yucatán mantiene sus niveles de A1C por debajo del índice recomendado que es 7. La mayoría de las personas con este padecimiento se encuentra en el grupo de 50 a 65 años de edad, pero ya se ven incrementos importantes en personas a partir de los 35 a 40 años de edad.