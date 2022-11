Gobierno estatal implementa acciones ante la presencia de influenza aviar en Yucatán

MÉRIDA, Yuc.- La presencia del virus de influenza aviar no representa un riesgo y esta situación no tendrá efectos ni causará algún problema en el tema de abasto y suficiencia tanto de aves vivas, como de productos y subproductos derivado de las mismas, así como no repercutirá en aumentos en los precios ya que está garantizada la suficiencia de este tipo de productos en el estado, aseguró la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, (Senasica) en coordinación con la Seder se encuentra realizando acciones de control y prevención de la fauna nociva, sin embargo, siguiendo el protocolo que indica la dirección general de epidemiología, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) realizó las líneas de acción correspondientes con las que no se ha registrado contagio ni caso sospechoso por esta enfermedad, así como los trabajadores que han tenido contacto con estas aves se encuentran bajo observación y tampoco presentan caso sospechoso alguno.

Sin riesgo

En este sentido, la SSY recordó a la población yucateca que no se corre riesgo por el consumo de esta carne ya que el contagio de este virus se da únicamente con el animal vivo y no ya procesado.

Asimismo, Yucatán no es la excepción en el país pues hasta el momento este virus ha sido detectado en entidades como Sonora, Jalisco, Nuevo León, Chiapas, Chihuahua y el Estado de México, por lo que se reiteró que se continuará realizando las acciones necesarias para evitar cualquier riesgo a la población.

Influenza aviar

Ante el reporte del laboratorio de Inmunología, Biología Celular y Molecular del Senasica, que confirmó la presencia del virus de influenza aviar en una granja del municipio de Umán, se instaló el Dispositivo Nacional de Emergencia de Salud Animal (DINESA) y la administración estatal se coordinó de inmediato con las instancias responsables para la aplicación de los protocolos establecidos y se está trabajando coordinadamente con las instancias federales correspondientes para la aplicación de medidas, por lo que la entidad se encuentra en cuarentena interna en todo el Estado.

Como parte de este trabajo coordinado, el gobierno estatal aplicará las disposiciones sanitarias como la despoblación de las aves que se encuentren en dicha granja, desechos y materiales contaminados seguidos de una rigurosas limpieza y desinfección de las instalaciones; se aplicará una cuarentena definitiva total a las unidades de producción que se encuentran en la zona de riesgo.

Asimismo, la movilización de aves vivas será realizada con el Aviso de Movilización Avícola (AMA), un oficio de autorización emitido por la Dirección General de Salud Animal, el calendario de movilización, la constancia de desinfección del vehículo expedida por el médico veterinario responsable autorizado en aves además de la prueba PCR con resultado negativo con vigencia no mayor de siete días.

Los vehículos y jaulas serán sometidos a un proceso de lavado y desinfección; los productos y subproductos que procedan de rastros TIF, estarán exentos de presentar el oficio de autorización y para el caso de huevo para plato y huevo fértil, en las granjas ubicadas fuera de la zona de riesgo, deberán presentar resultados negativos a influenza aviar por la prueba de RC-PCR, con una vigencia no mayor a 20 días para garantizar la calidad del producto.

