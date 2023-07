Infonavit ayuda a morosos a conservar su patrimonio

A través de facilidades de pago, programas de orientación y apoyo a los empleados, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) busca reducir la lista de morosos en Yucatán.

La intención del Instituto es acabar con los “créditos impagables”, sin que los acreditados pierdan su patrimonio.

El secretario general y jurídico del Infonavit, Rogerio Castro Vázquez, precisó que se tiene un reporte de alrededor de 34 mil créditos de trabajadores bajo esta situación, a quienes les pueden brindar facilidades e incluso descuentos para que liquiden su deuda y no pierdan su vivienda, ya que hicieron un gran esfuerzo por adquirir un patrimonio.

“Se atiende a todos en general, pero además estamos acabando con los créditos impagables, la gente está más tranquila porque es una carga tener un crédito así, ahora saben cómo están e inclusive han recibido descuentos a su saldo”, apuntó.

El funcionario ejemplificó que hace unos días acudieron con un trabajador que recibió un descuento de 400 mil pesos al pasar su crédito de Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Recordó que llevaba muchos años sin pagar su hipoteca y no encontraba una solución a su problema, pero se dialogó con él y se lograron buenos acuerdos que resultaron en su beneficio.

Afirmó que a los trabajadores en esta situación se les atiende con trato amable y más que verlos como morosos, se les orienta, pues cuando tienen dificultades de pago muchas veces es por razones ajenas a ellos.

“A veces no es que se nieguen a pagar, sino que no tienen cómo pagar; tenemos alrededor de 34 mil créditos en esa situación y los atendemos a todos, de ese total, no todos se encuentran en una situación crítica”, aclaró.

Castro Vázquez señaló que existe un porcentaje de derechohabientes cuyo caso ya está en un despacho, y el Infonavit atiende a la gente que se acerca a ellos en busca de solución.

Recordó que, incluso, los trabajadores tienen derecho a una prórroga si se quedan sin empleo, así como otras alternativas de pago si se reduce su salario. “Hay soluciones, y no tienen por qué preocuparse porque el Infonavit no va a quitarle sus viviendas”, reiteró.

Recuperación

Y sobre las viviendas recuperadas, especificó que el Instituto ya trabaja con esquemas accesibles para que la gente no las pierda.

Precisó que han atendido 50 casas bajo esta condición y otras con potencial de ser recuperadas; estimó que son cerca de dos mil viviendas, que no necesariamente están en una situación crítica de abandono.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatecos, sin interés de adquirir un terreno por medio de Infonavit

Hasta 139 mil pesos puede darte el Infonavit para mejorar tu casa

Pide Infonavit Yucatán no caer en engaños de ‘coyotes’ que ofrecen trámites