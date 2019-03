Israel Cárdenas/Mérida

La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado dará entrada esta semana y distribuirá entre los diputados el informe de la revisión de la cuenta pública de los 106 ayuntamientos, los organismos autónomos y los entes gubernamentales correspondiente al año 2017 que levantó la Auditoría Superior del Estado (ASEY).

El presidente de la comisión, Alejandro Cuevas Mena, declaró que actualmente se prepara el listado de ayuntamientos que tienen cuentas en negativo o en salvedad y de los que resultaron con dictamen en limpio.

“En este análisis en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública vamos a tener especial atención en los ayuntamientos que resultaron con calificación en negativo, investigar cuáles son los motivos por los cuales la Auditoría llegó a este dictamen y con base en la ley actuar en consecuencia; es importante dejar en claro que el recurso público debe ejercerse para lo cual está estipulado”, afirmó.

Cuevas Mena agregó que esta semana se le dará entrada al reporte enviado por la Auditoría Superior del Estado y de inmediato de avocarán al análisis.

Estimó que el estudio llevará varias semanas y, como ha sucedido en anteriores revisiones, se buscará que los dictámenes estén a disposición de todos los diputados y de la sociedad en general a través de los medios electrónicos.

“En aras de la transparencia se informará de los motivos que originaron los dictámenes de la Auditoría y la sociedad podrá conocer las acciones de los ex alcaldes, los organismos autónomos y los entes gubernamentales correspondientes al año 2017. En este momento aún no podemos revelar cómo quedaron los dictámenes por cada ayuntamiento o dependencia pues aún no se le ha dado entrada en la comisión, una vez que esto suceda entonces estará a disposición pública”, expuso Cuevas Mena.