Inician las fases semifinales de la Reta By The Sea

Marco Moreno/Mérida

Dieron inicio las fases semifinales de la Reta By The Sea y los conjuntos favoritos lograron sus pases a sus respectivas finales como es el caso de Los Surfers y Pirañas FC quienes no tuvieron problemas para avanzar.

Sin duda la final de la división 2012-13 estará al rojo vivo, pues se enfrentarán las dos mejores escuadras, por un lado Los Surfers avanzaron a la final al vencer 6-2 a Los Meros quienes dieron batalla pero al final no les alcanzó.

Por su parte Pirañas FC arrolló 12-0 a Titanes para instalarse en la gran final de la categoría y este viernes a las 8 am estarán disputando el título de su división.

En lo que respecta a la división 2010-2011, ayer se jugaron los encuentros con lo que se cerró la fase regular; por un lado Krakens FC golearon 3-0 a Pirañas FC, mientras que Panteras dio cuenta 3-1 de Titanes.

Los Halcones de la división 2008-2009 terminaron como líderes absolutos al golear ayer 5-0 a Marlins y ahora esperan rival en la instancia semifinal, mientras que Champions se despidió del torneo con un importante triunfo 2-1 sobre Warriors.

En la división libre, en las semifinales, en tremendo encuentro Qatro empataron 2-2 ante Matadores, y los primeros avanzaron a la final al vencer en penales a su rival 2-1.

En otros resultados, en cuartos de final, Olle Perse ganaron 3-1 a CelticFC; Real Matata goleó 3-0 a Matadores, mientras que en semifinales femeniles Zena se impuso 2-0; en varonil Tropics goleó 3-1 a Hackers.

Hoy continúa la actividad con semifinales en diversas categorías, tanto en las divisiones de preparatoria, como en las categorías libres.