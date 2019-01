Inscribe PRI a su planilla para elección de Consejeros Estatales

José Salazar/Redacción

Dando muestra de que cuenta con un “músculo político” vigente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizó con el apoyo de cientos de militantes y simpatizantes, la tarde de este miércoles, la inscripción de su planilla de unidad para la elección de Consejeros Estatales, encabezada por la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y conocidos liderazgos al interior del partido tricolor.

Ortega Pacheco fue vitoreada a su entrada y durante el evento por la multitud de priistas que se congregaron desde el medio día, en la Casa del Pueblo, sede del partido político.

“El que piensa, el que cree que el PRI está muerto, está equivocado”, expresó Angel Prieto Méndez, encargado de realizar la inscripción de la planilla blanca ante la Comisión Organizadora del proceso.

“Esta planilla que presentamos, definitivamente reconoce a los diferentes liderazgos regionales de todo el estado de Yucatán, pero sobre todo reconoce el esfuerzo y dedicación que los integrantes le han puesto al trabajo partidista y estoy seguro que en cada uno de ellos hay un compromiso muy importante al recurrir a nuestras bases y reconstruir el tejido social en el mejor ánimo para seguir siendo un partido competitivo para las futuras elecciones”, agregó Prieto Méndez.

Vitoreos a la exgobernadora priista Ivonne Ortega Pacheco en la Casa del Pueblo, sede del partido político.

Respaldan la planilla “De Unidad”, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, el ex candidato a la gubernatura, Mauricio Sahuí Rivero, el ex candidato a la alcaldía de Mérida, Víctor Caballero Durán, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Felipe Cervera Hernández; la diputada federal, María Esther Alonso Morales; el dirigente del PRI en Mérida, Francisco Torres Rivas; el ex diputado federal, Pablo Gamboa Miner así como el ex gobernador Federico Granja Ricalde.

También estuvieron presentes otros cuadros y colaboradores como el ex presidente del Congreso, Luis Hevia Jiménez y el ex director de Comunicación Social de la administración ivonista, Jesús Rivero Covarrubias, entre otros.

El nuevo Consejo Político del PRI será quien designará el método para la renovación de la próxima dirigencia en Yucatán.

Por su parte, el presidente estatal del PRI, Carlos Sobrino Argáez, dijo que al no existir ninguna otra planilla inscrita, la comisión de Procesos internos, tiene como plazo máximo hasta las 12 de la noche de este jueves para dictaminar si los integrantes de la planilla blanca, cumplen con todos los requisitos para formar parte del Consejo Político Estatal.

El órgano estará integrado por 500 consejeros y sus suplentes, de los cuales la mitad serán mujeres y del total, un 30 por ciento deben ser jóvenes menores de 35 años.

“Una vez integrado el Consejo, arranca la segunda parte del proceso, iniciando con la definición del Secretario Técnico del Consejo Político y de los nuevos integrantes de la Comisión de Procesos Internos si se requiere y con ello, los 500 consejeros deberán definir el método por medio del cual se elige la fórmula para presidir el nuevo Comité Directivo Estatal los próximos cuatro años”.

Por último, mencionó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, publicará la convocatoria correspondiente para renovar a la dirigencia del partido en Yucatán.