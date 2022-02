La cotidianidad, frecuentemente, nos absorbe en diversos niveles, a veces preocupantes. Ya sea por motivos personales, laborales o intrínsecos, solemos perder nociones básicas que nos acompañan en un estado casi mecánico. Esta esencia, en la que debo admitir me he encontrado en las últimas semanas, me orilló a releer textos breves icónicos tanto en mi biblioteca personal como en la literatura universal: Julio Cortázar. Porque dar lectura de nuevo a su narrativa pareciera innecesario cuando el universo de cronopios y famas (y una que otra esperanza) usan la exquisitez de lo breve para ser capaces de retenerlos en la memoria. Aun así se disfruta, por lo que retorné a las Instrucciones.

En especial “Instrucciones para llorar” e “Instrucciones para subir una escalera”, donde desde el título nos quitan la venda de la ultra realidad para recordarnos cómo llorar y cómo subir una escalera. Hablando del llanto, que suele ser tan interiorizado, la técnica narrada juega con lo propio y lo colectivo, lo que puede hacer flaquear a nuestras emociones al mismo tiempo en el que recordamos ese algo particular que nos hace llorar, pero no a otras personas. En lo que respecta a las escaleras, justo ahora que he retornado a una presencialidad laboral en donde subo demasiadas de ellas, resulta curioso cómo un mal paso puede llevarte al ras del suelo, como dijera su autor, el tener mucho cuidado en no levantar pie y pie al mismo tiempo: sería una dolorosa caída.

Lo automatizado del ser humano no es ajeno a la humanidad que reside en él más allá de su nombre; estas instrucciones breves de Cortázar, si bien no son didácticas, sí nos sacuden para jugar entre la realidad y lo híper real con un toque de fantasía, humor e ironía: tal como somos nosotros sus lectores. La fuerza en la que a veces nos quedamos absortos en esa necesidad de resolver o sobrevivir en lo cotidiano no debería superar a nuestro lado cálido o a esos momentos en los que un amigo, una lectura idónea o alguna circunstancia con gente amada nos retornan a muchos por qués de lo que hacemos en esta vida. Por supuesto, no se puede idealizar: sí hay momentos en los que lo adverso nos supera temporalmente o no tenemos ánimos de buscar estas salidas.

Pero muchas veces llegan solas. De lo contrario, al estilo del escritor argentino-universal, tenemos al alcance de las manos y de nuestra creatividad el generarnos las instrucciones para lo que, obvio o no, nos remita a quiénes somos, por qué lo somos y cómo hemos llegado a donde estamos (o a dónde queremos llegar).

Nunca es tarde y nada es perfecto. Aunque a veces nos tome más de tres minutos llorar o tengamos que poner una advertencia sobre no subir pie y pie al mismo tiempo para llegar sanos y salvos al último escalón, nosotros mismos podemos ayudarnos de instrucciones personalizadas para blindar el andar en este camino habitual en el que andamos, claro que sí, para encontrarnos.