Disminuyen los casos de intoxicación alimentaria con respecto al año pasado

José Salazar/Novedades Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- La Secretaría de Salud de Yucatán informó que los 24 casos de Intoxicación Alimentaria Bacteriana que se reportaron en el boletín epidemiológico de su homóloga federal, correspondiente a la semana 21 (del 19 al 25 de mayo), no son recientes y corresponden a casos de Enfermedades Diarreicas Agudas (Edas) acumuladas de enero a la fecha.

De acuerdo al informe, a la fecha se tiene el registro de 11 hombres y 15 mujeres con intoxicación alimentaria. El registro al mismo corte del año pasado era de 11 casos. Al final del año, el registro fue de 36 casos, 18 por cada sexo.

Cabe señalar, que en los últimos días de diciembre de 2018, 35 personas resultaron intoxicadas al consumir alimentos en mal estado, en un restaurante de sushi ubicado al norte de Mérida, debido a las precarias medidas de higiene en la preparación de los platillos, lo cual ameritó el cierre temporal del negocio.

La dependencia del gobierno estatal indicó que en casos de enfermedades diarreicas, la entidad se encuentra por debajo en comparación a la incidencia del año pasado

Sin embargo, la estadística de Edas solo hace referencia a menores de cinco años mientras que el boletín epidemiológico, a la población en general. Entonces, no queda claro si los intoxicados fueron adultos o infantes.

La intoxicación alimentaria bacteriana, ocurre cuando una persona ingiere alimento o agua que contiene bacterias, parásitos, virus o las toxinas producidas por estos microorganismos. La mayoría de los casos de intoxicación alimentaria se dan a raíz de bacterias comunes como el estafilococo o la Escherichia coli (E coli), Campylobacter, Cólera, Salmonela y Shigella.

La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan ingerido el mismo alimento. Es más común después de consumir alimentos en comidas al aire libre, cafeterías de escuelas, reuniones sociales o restaurantes.



Cuando los microorganismos ingresan al alimento, se denomina contaminación. Esto puede suceder de diferentes maneras: la carne puede entrar en contacto con las bacterias normales de los intestinos de un animal que se está procesando; el agua que se utiliza durante el cultivo o embarque puede contener estiércol o desechos humanos o el alimento se puede manipular de manera insegura durante la preparación en tiendas de abarrotes, restaurantes o casas.

La intoxicación alimentaria puede ocurrir después de comer o beber cualquier alimento preparado por alguien que no se lave las manos adecuadamente, cualquier alimento preparado usando utensilios de cocina, tablas de cortar y otras herramientas que no estén totalmente limpias; productos lácteos o alimentos que contengan mayonesa (como ensalada de col o de papa) que hayan permanecido fuera del refrigerador por mucho tiempo; alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la temperatura apropiada o que no se recalienten a la temperatura correcta; pescados u ostras crudas, frutas o verduras crudas que no se hayan lavado bien; jugos de verduras o frutas crudas y productos; carnes o huevos mal cocidos o agua proveniente de un pozo o agua que no haya sido tratada.

Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más comunes a menudo comienzan al cabo de 2 a 6 horas después de ingerir el alimento. Ese tiempo puede ser más largo o más corto, según la causa de la intoxicación alimentaria.

Los posibles síntomas incluyen cólicos abdominales, diarrea (puede tener sangre), fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos así como debilidad.

La mayoría de las veces, la persona mejora en un par de días. La meta es aliviar los síntomas y verificar que su cuerpo tenga la cantidad apropiada de líquidos así como saber qué comer. Puede ser necesario tratamiento con antibióticos, lo cual será determinado por el médico al cual se deberá de acudir ante la presencia de los cualquiera de los signos descritos.