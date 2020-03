Seis personas que invadieron un terreno y son imputadas por despojo

MÉRIDA, Yucatán.- Seis “paracaidistas” que se asentaron en un terreno propiedad de la comunidad salesiana en Mérida fueron imputados por el delito de despojo de cosa inmueble, luego que la madrugada del pasado 1 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) los desalojaran durante un operativo policiaco.

Los imputados son Mariana "N", Norma "N", Víctor "N", Hugo "N", Jorge "N" y José "N", quienes fueron denunciados por el delito de despojo de cosa inmueble por Alejandra "N", en su carácter de apoderada legal de la persona moral de una asociación civil.

El juez de control Rómulo Antonio Bonilla Castañeda les impuso medidas cautelares de firmar los primeros cinco días de cada mes; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no acercarse al lugar de hechos (inmueble despojado), y no acercarse a los testigos, por todo el tiempo que dure el proceso. La audiencia de vinculación se programó para el 9 de marzo.

Los imputados, junto con otras personas, el 1 de marzo, de manera furtiva, ingresaron y ocuparon un bien inmueble en el fraccionamiento Roble Alborada, propiedad de la asociación civil.

De este hecho se enteró su representante legal a través de un colaborador, que corroboró que esa personas ya se encontraban de manera ilegal en dicho inmueble, al grado de estar cortando maleza del mismo y dividiéndolo con pintura en partes del muro.

Durante su labor, estas personas, en compañía de otras, causaron diversos daños a la barda que delimita todo el terreno, a base de golpes. Al momento que arribaron elementos de la SSP, estas personas ya estaban ilegalmente ocupando el inmueble en cuestión.