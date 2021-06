El Gobierno de los Estados Unidos apoyó de forma económica, a través de un premio, la investigación que se desarrolla en la Península de Yucatán para detectar la presencia de virus en animales que pudieran ser susceptibles de contagiar a seres humanos.

Dicho trabajo es realizado por Rosa Elena Sarmiento Silva, de la Universidad nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con la Universidad de California en San Francisco.

El premio “Gorge Brown Jr. 2020” de 2,500 dólares y el reconocimiento fue a través de la convocatoria de parte del Instituto de la Universidad de California para México y Estados Unidos y el Conacyt de nuestro país.

La investigación se denomina “Análisis metagenómico viral en reservorios silvestres y vectores de áreas tropicales con alta diversidad biológica en México”, la cual se desarrolla en la Península de Yucatán, y responde a que en años recientes aumentaron las enfermedades emergentes y reemergentes causadas por patógenos virales. Hay que mencionar que el 30 por ciento de los patógenos que se transmiten de animales a humanos está asociados a virus, y de ahí la importancia de identificar los circulantes y monitorear sus reservorios.

El equipo conformado por la UNAM y los Estados Unidos busca proporcionar nuevas tecnologías para identificar agentes virales en muestras de baja concentración, así como la posible identificación de nuevos virus en animales silvestres descritos, encontrados en la Península.

Investigaciones en la Península de Yucatán

Otro de los objetivos de la investigación es analizar el impacto de la presencia de reservorios y la aparición de infecciones, generar modelos estadístico-espaciales para identificar áreas de riesgo, contribuir a la formación de jóvenes investigadores y promover la integración activa de estudiantes y profesionales.

Otro punto importante es determinar el impacto que tiene la fragmentación de los paisajes, producida por los humanos, en la diversidad de especies reservorias de virus de importancia en salud humana y animal.

La investigadora Sarmiento Silva mencionó el ejemplo de las aves, que son reservorios del virus de la influenza, lo cual es de gran importancia para la salud humana. La idea, afirmó, es buscar la diversidad viral por especie, y no enfocarse en un solo virus.

Caso similar se da en algunas especies de roedores, que son reservorios de hantavirus que pueden ser transmitidos a humanos y producirles enfermedades fatales, en algunos casos.

“Soy orgullosamente UNAM, al 100 por ciento, ya que me formé desde mis estudios de bachillerato en esta Universidad. Me da mucha satisfacción poder representar a mi institución que tanto me ha dado y por la cual trabajo con mucho gusto todos los días”, dijo la investigadora y académica.

