Se cumplen dos años desde que las noticias nos anunciaron: pandemia. Veinticuatro meses en los que hemos vivido, en lo individual y colectivo, múltiples aconteceres y desafíos convertidos en hazañas de supervivencia. Libros, lecturas y lectores que hemos resurgido para decir ¡aquí estoy!

A inicios de este año se culminó con la edición digital de “Minificciones en invierno” (Kóokay Ediciones/ALICY, 2022), antología que conglomera a 38 autoras y autores de siete países con una destacada colaboración de escritores yucatecos. 75 minificciones que parten desde la subjetividad del invierno: de la estación del año, sí, pero también desde el sentimiento que en cualquier momento de la vida se convierte en invernal; de la violencia retratada que nos congela el corazón y las fuerzas; de la diversidad que nos recuerda que todo frío momento puede florecer; de las primaveras, veranos y otoños que sitian al invierno en múltiples perspectivas e historias con mensajes de realidad o esperanza, o ambas, según sea el caso.

Encerrar, proyectar, fusionarnos al invierno: lo breve se vuelve aliado; palabras certeras retratando un universo narrativo compartido por cada una de las personas que escriben para recordarnos que, partiendo de un mismo punto, podemos alcanzar diversos mundos tal como lo hiciera el Principito con los planetas visitados. El título de esta antología, ese énfasis “en invierno” y no “del”, nos hace un guiño para repasar la atemporalidad de los sentires que nos hacen humanos. No existen los polos absolutos: lo frío no siempre es adversidad, pero hay calores que nos sientan bien en determinadas facetas de nuestra vida.

¿Qué es para cada uno de nosotros el invierno? ¿Cómo lo narramos? ¿En qué formas lo vivimos? Autorías desde varios estados de México, así como colegas de Argentina, Italia, El Salvador, Ecuador, España y Guatemala, se apropian del globo terráqueo y la amplitud en contar inviernos y sentires sin fronteras, unidos por las venas literarias que entrelazan ideas a través de la palabra escrita. “Minificciones en invierno” engloba una visión actual y atemporal al mismo tiempo; su descarga es gratuita y el enlace se encuentra en la página de Facebook @ALICYMID, invitando a que cada lector se acerque y emita sus propios inviernos, ahora que estamos a punto de dar el brinco a la primavera o en cualquier momento.

No me queda más que reconocer a tres artífices más de este magistral libro digital que ahora es de todos: Gabriel Briceño, quien detonó la idea de generar esta multiplicidad de inviernos hecha minificción; Cecilia Gorostieta, de Kóokay Ediciones, quien una vez más traza un diseño editorial del cual no te quieres salir una vez que has entrado a sus páginas; y al joven artista visual Juan de Dios Ku Chavarría, Mr. Aser, quien aportó la ilustración para la portada con una autoría gráfica que desborda los límites de la máquina de escribir hacia cada una de las escrituras y lecturas que todos los demás ahora podremos hacer. Ellos, junto a las y los autores, han iniciado la magia. Te toca a ti, lector, continuarla.