Invitan a participar en caravana a favor de la vida en Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Ocho organizaciones civiles yucatecas que trabajan a favor de la vida realizarán mañana una caravana de autos, que partirá del Congreso de Estado hacia el monumento a la Patria, en Paseo Montejo, para pronunciarse una vez más a favor de las leyes que protejan la vida.

El presidente del Frente Nacional Por la Familia en Yucatán, Víctor Brito Pinto, dijo que el objetivo es que los próximos diputados federales y locales defiendan la vida y se comprometan a promover e impulsar leyes que garanticen los derechos humanos.

“En el monumento, algunos voceros, con las medidas de seguridad, leeremos las peticiones que nos hicieron llegar todas las organizaciones ciudadanas que conforman el Frente en Yucatán”, indicó.

Agregó que el organismo que preside invita a todos los ciudadanos a unirse y levantar la voz para decir: “No más muertes por violencia, no más muertes de bebés inocentes, no más restricción de nuestras libertades, no más leyes innecesarias; sí a los programas de apoyo a mujeres embarazadas y que alimenten a niños en las escuelas, a más políticas públicas que apoyen a la familia, a la educación de calidad, y sí a la vida”,

Alejandra Yáñez Rubio, del organismo ConParticipación, apuntó que este fin de semana se llevarán a cabo de forma simultánea, en varias ciudades del país, caravanas pacificas de autos, denominadas “Claxonazos por la Vida”.

Añadió que el objetivo de las caravana es:

1.- Hacer una advertencia a los candidatos y partidos políticos que las organizaciones y ciudadanos que trabajamos en favor de la vida, estaremos pendientes del pronunciamiento que hagan sobre estos temas.

2. Seguiremos promoviendo que se voten valores y no colores.

3. Hacer un llamado a los actuales legisladores para que se comprometan con su función legislativa. No leen lo que votan. Deben comprometerse en hacer leyes que garanticen el derecho a la vida en toda etapa de desarrollo, garantizar una perspectiva de familia y salvaguardar las libertades individuales.

4. Reiterar nuestro compromiso para construir ciudadanía activa en favor de los verdaderos derechos humanos”.

Los representantes de las organizaciones que participaron en la rueda de prensa y coordinan este evento son: Altia Celis Quintal por la Red Pro Yucatán; Alejandra Yáñez Rubio por ConParticipación; Ivette Laviada Arce de López por CEFIM; Jhovani Flores Serralta por Unión por la Familia; Santiago Morales López por Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia; Silvia Cáceres Cervera por la Unión Nacional de Padres de Familia; Víctor Chan por Red para la Familia Yucatán y Víctor Pinto Brito por el Frente Nacional por la Familia Yucatán.

