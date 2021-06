En estas elecciones se ha escuchado mucho sobre el voto útil ¿A qué se refiere, para qué serviría?

Para entender esta noción habría que hablar un poco sobre el contexto que estamos viviendo, ya que muchísimas personas están de acuerdo en que nuestro país se encamina a un comunismo con el actual gobierno que tenemos.

Atendiendo a las evidencias que saltan a la vista: en cuestión de salud se abandonó a los niños con cáncer, no hay medicinas para surtir en los centros de salud, a los más vulnerables les cancelaron el Seguro Popular y el manejo de la pandemia ha dejado mucho que desear.

Si hablamos de educación no se le ha dado el impulso adecuado, antes bien el interés de este gobierno es el adoctrinamiento y no el libre pensamiento, las becas a ninis no se están dando precisamente para que estudien; si hablamos de seguridad, de todos es sabido que vivimos una violencia galopante en donde el número de homicidios cada día va en crecimiento y contando.

Tan solo en este periodo electoral 89 políticos han sido asesinados y de ellos 35 eran candidatos, el feminicidio sigue creciendo, el ejército desplazado de sus verdaderas responsabilidades para ser mil usos en cualquier ocurrencia del Presidente, la Guardia Nacional se entiende más en un contexto comunista que en el nuestro.

Si hablamos de economía, no ha habido crecimiento en el país y por el contrario nos quieren llevar al pasado, la cuarta transformación ha abierto una lucha contra los empresarios catalogándolos de corruptos y fifís, han cancelado obras que reportarían crecimiento a México y por el contrario insisten en impulsar elefantes blancos en paraestatales que ya no funcionan en lugar de migrar a energías renovables;.

Han estado descalificando a las instituciones para después optar por desaparecerlas como ya lo han hecho con otras; han desaparecido los fideicomisos más importantes y ahora no se cuenta con apoyo a la ciencia, tecnología, deportes o desastres naturales, en su lugar han optado por el populismo clientelista repartiendo dinero como si el gobierno lo generara.

En materia de leyes se han visto sumamente agresivos, nunca antes se había visto el descaro de atentar contra la vida, la familia, las libertades fundamentales, la mayoría de los partidos de izquierda promovidos principalmente por Morena han aprobado iniciativas que reforman la Constitución para dejar libres a delincuentes, para detener el avance tecnológico, en fin, parecen leyes y propuestas para arruinar a nuestro país.

¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en estas elecciones?

Si somos católicos no podemos apoyar proyectos comunistas que no nos representan, disfrazan el bienestar social y lo que vemos es un mayor crecimiento de la pobreza. A nivel nacional se nos está pidiendo ejercer un voto útil, aquel que pueda desplazar a Morena y sus satélites de poseer la mayoría en el Congreso federal, por tanto no es poco lo que se juega en estas elecciones: nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestra libertad. El escenario es muy complejo, lo sabemos, el consejo en este caso es informarnos bien para ejercer un voto razonado y congruente, siempre hemos dicho que votamos por valores y no por colores; analicemos las plataformas y su oferta, y por ninguna razón dejemos de ejercer este derecho que además se convierte en una obligación por el bien de nuestro país.