Más que una necesidad, para Jeannette L. Clariond el escribir poesía fue una urgencia que descubrió cuando apenas tenía seis años, y es que, según ella misma relató, de no hacerlo sentía que “se iba el momento”.

Durante el recital “La palabra, sed de otro tiempo”, que se llevó a cabo como parte de la décima edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2022, recordó que justo a esa edad descubrió que quería ser poeta luego de ver en la mirada de su madre una profunda tristeza.

“Yo veía una tristeza en su mirada, le puse una nota de que sonriera y se mirara al espejo después, desde entonces supe lo que quería hacer. A los nueve años, entré a clases de declamación, me ponían grandes poemas, pero eso me alentaba, me encantaba memorizar, me encerraba en un cuarto de mi casa para hacerlo”, relató.

La familia en la poesía

La ganadora del Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta reveló que entre sus grandes influencias para están su madre y su abuela, quienes eran ávidas lectoras principalmente de Shakespeare y Rudyard Kipling, entonces, dijo, “a mí se me quedó, porque siempre estaban leyendo y cuando mi mamá me daba consejos hacía alguna referencia a ellos”.

Antes de leer las piezas “Extraviada ebriedad”, “Mujer de arena” y “El poeta no muere” de su libro Sobre la Fronda y la Medida, aclaró estar en contra de aquellos traductores que eliminan partes de los poemas y calificó esto como grave, pues de ese modo se deja de mostrar al lector lo que escribió el poeta originalmente.

Esta actividad, realizada como parte de las actividades de la décima edición de la FILEY, que organiza la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), está disponible en la página de Facebook @face.uady

Ahora lee:

La literatura infantil es honesta y compleja, destacan en la Filey

Presentan el libro de cuentos 'Familias Perfectas' en la Filey 2022

Sonia Sierra es Premio Nacional de Periodismo FILEY 2022