Henry Chablé/Mérida

El camino de la mujer en el mundo de los puños nunca ha sido fácil, pero con esfuerzo, disciplina y mucho corazón, la tan anhelada gloria deportiva puede estar al alcance de sus manos. Así ha sido la historia de la pugilista Jéssica Basulto Salazar, de 20 años, quien poco a poco se abre paso en el boxeo, una disciplina que por muchos años fue considerada exclusivamente para varones, debido a su rudeza.

Basulto Salazar lleva tres peleas oficiales en el profesionalismo y en todas ha salido con las manos en alto demostrando que está para grandes cosas y, por qué no, alcanzar su sueño: convertirse en la primera yucateca en ser campeona del mundo, meta que se ha trazado desde un principio y que, asegura, no descansará hasta cumplirlo.

La joven yucateca está consciente que para lograr su sueño primero debe enfrentar muchos obstáculos; el camino puede resultar sumamente difícil de cruzarlo, pero no imposible. Y por eso día a día se prepara con entusiasmo en busca de posicionar su nombre entre las mejores del boxeo nacional.

Fue medallista de oro en ON 2015, plata en la Olimpiada Nacional 2016 y oro en el Festival Olímpico de Box 2017.

Jéssica, hermana del triple campeón nacional y campeón superpluma interino juvenil del CMB, Didier “Tanquecito” Basulto, comenzó su sentir gusto por el deporte de los puños desde que tenía seis años, inspirada por su hermano. En su andar como amateur se agenció el nada despreciable récord de más de 40 triunfos.

En su vida deportiva no solo ha estado el boxeo, ya que también por algún tiempo practicó karate, pero al tener que definirse por una disciplina, se decidió por ponerse los guantes.

“Mi hermano siempre fue un ejemplo a seguir, así que por él me enamoré del boxeo. Siempre fui una niña muy agresiva con mis compañeros de la escuela y mi amigos de mi cuadra, eso me ayudó más a meterme en el boxeo”, comentó “La Tanquecita” durante su entrenamiento en el Balukas Team, previo a su próxima pelea del sábado 23 en La Arena 35.

"Agradezco mucho el cariño de la afición, espero que me sigan apoyando porque no los defraudaré”

En la función enfrentará, a cuatro rounds, a la campechana Cinthia “La Sicaria” Pérez, en un duelo sumamente atractivo, ya que ambas están invictas, pero a quien ha vencido en par de ocasiones en el plano amateur.

“Cinthia es una rival más fuerte, es más completa que las demás a las que he enfrentado; la conozco bien, por lo que no me preocupa mucho, ya que me he preparado muy bien”, señaló la yucateca, quien pronosticó un triunfo por decisión unánime.

En más de 50 peleas como amateur, solo perdió en dos ocasiones

De lunes a viernes, por las tardes, Jéssica Basulto se prepara bajo las órdenes del entrenador Abraham Falcón, y teniendo como sparring, ni más ni menos que a Iván “El Sonrics” Ramírez.

“No he descansado desde mi última pelea (16 de febrero). He estado trabajando mucho mi velocidad y mi pegada, sobre todo el gancho al hígado, que es mi favorito”, apuntó.

Jessica ha salido triunfadora ante Martha Pool, la guatemalteca Shannon Resinos, en Belice, y en su reciente pelea ante Cristal Solís.

Su carrera promete, pero dependerá de su pegada, esfuerzo y disciplina, alcanzar su sueño.