La Iglesia Católica nos recuerda la importancia de la familia, rindiéndole honor a la conformada por José, María y el pequeño Jesús.

Jesús, todo un Dios que quiso encarnarse en María, tener una mamá y un papá adoptivo como José.

Este hecho, nos permite reflexionar en los atributos de la familia, en aquello que le hace serlo; vemos que, para que se funde, no basta ser pareja, sino que es preciso que existan los hijos; la relación fecunda de la pareja es la esencia de la familia y cuando los hijos no llegan por naturaleza, la adopción es una solución, como el derecho de la infancia a tener de nuevo un papá y una mamá, y a que ellos vivan de nuevo en familia.

La familia de Jesús se enmarca en un matrimonio. Es importante ser consientes de que, cuando uno decide dar este paso, debe hacerlo a sabiendas de lo que significa, una relación en la que la entrega del uno al otro es total, libre, fiel y fecunda, con quien se desea pasar el resto de la vida, con quien formaremos una familia para, así, poderles dar a nuestros hijos amor, seguridad, certeza, confianza y todos los valores y principios necesarios para su sano desarrollo.

Nuestros padres lo son para toda la vida, de allí la importancia de que el matrimonio lo sea también.

Nadie posee una fórmula exacta para que el matrimonio dure para siempre, pero los expertos en relación de pareja nos dan algunos consejos que podemos tomar como válidos.

La relación, para que dure, se va fraguando con el tiempo, y el amor es la pieza indispensable, con la que cada uno nos salimos de nuestro “yo”, para ponernos en el lugar del otro.

Hay que tener presentes las diferencias objetivas entre uno y otro, que lejos de dividirnos, nos han de enriquecer y complementar.

La fidelidad y la generosidad no pueden faltar, sólo quien es capaz de ser fiel, es capaz de amar para toda la vida, y la generosidad nos permite ceder por amor, no negarse, sino intuir cuando mi pareja me necesita.

Debemos saber que una auténtica educación sexual, permite educar las pasiones al servicio del amor, en el que no falte ternura, diálogo y dominio.

Fuera prejuicios en el amor conyugal, pues el verdadero amor se expresa con alma y cuerpo, con apertura a la vida, que lo convierte en sagrado. La unión conyugal es la más bella expresión del amor, pues tiende lazos profundos que ayudan a sostenerlo.

Cuidar el pudor es virtud fundamental en la intimidad. Nuestras intimidades no deben ser del dominio público.

Recordar que existen diferentes etapas en el matrimonio, la relación debe crecer en intensidad e interioridad. Debe ser una relación sólida y estrecha, no permitir que otros puedan meterse, y darles a los hijos su justa dimensión y medida.

En el matrimonio hay que darnos tiempo para ir madurando, hay que vivir cada etapa, y en las etapas siempre hay un antes, durante y después.

La pasión será la sal que evitará que nuestro matrimonio sea insípido. La pasión se imprime en cada acto que realicemos lleno de amor, con ganas de satisfacer, con ganas de darse, con una buena actitud.

El mejor libro de amor que les podemos dar a nuestros hijos, es nuestra relación de pareja, de allí que estén llamados a querer formar una familia, y cuando la nuestra no sea el ejemplo, recordemos que siempre podemos mirar a la familia de Nazareth.