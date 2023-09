Jorge Carlos Ramírez Marín, oportunista y carente de interés por Yucatán: diputados locales

Los diputados locales por Morena y el PRI, Rafael Echazarreta Torres y Karla Franco Blanco, respectivamente, señalaron que el senador Jorge Carlos Ramírez Marín tomó una decisión oportunista al abandonar las filas del tricolor para sumarse a otra corriente en medio de un proceso electoral.

Rafael Echazarreta afirmó que “Morena no tiene necesidad de traer personajes reciclados, rechazados y sin oportunidades políticas, ya que en ningún momento, yo no he visto que afuera del partido o en los periódicos Morena haya puesto un anuncio de vacantes”.

Ahondó al manifestar que “me parece peligroso para los ideales que nos caracterizan y que nos rigen a quienes protagonizamos la vida pública de Morena, que personajes que no comparten ni compartirán, por el ADN que poseen, nuestras características como el no robar, no mentir, no traicionar, me parece en sí mismo totalmente un antagonismo, no tenemos por qué estar en la misma canasta”, afirmó.

El pasado martes, Jorge Carlos Ramírez presentó su renuncia a la fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República y se sumó a la bancada del Partido Verde Ecologista de México, desde donde aspira a ser postulado candidato a la gubernatura de Yucatán.

La diputada local por el PRI, Karla Franco, calificó de oportunista la decisión de Ramírez Marín al salirse de la militancia priista, y expuso que el tricolor le dio todo en su carrera política, poniéndolo siempre en primera fila, y que ahora, sin argumentos creíbles, el legislador se va, “amarrando” su continuidad en cargos públicos.

El diputado local por Morena, Rafael Echazarreta manifestó que respeta al PVEM, al cual lo ligan profundas amistades desde hace varios años a nivel nacional, y que tendrán siempre el derecho de recibir en sus filas a quienes ellos crean conveniente, pero que sin embargo, el hecho de que el Partido Verde participe con Morena con la suma de Ramírez Marín “contamina el ambiente”.

“A quienes nosotros hemos señalado como la mafia del poder, ahora no pueden tener cabida en un proceso interno para participar en el mayor de los retos que tenemos como cuarta transformación que es el ganar Yucatán, y traerle a uno de los pueblos más afligidos la oportunidad de tener un gobierno de Izquierda, progresista y de transformación”, dijo el legislador morenista.

Hizo un llamado al Comité Ejecutivo Nacional de Morena y a los integrantes del Consejo Estatal de Morena en Yucatán para otorgar las candidaturas a los cargos de elección popular que estarán en disputa en 2024 a las personas que han combatido a los gobiernos conservadores, y rechazar, dijo, a quienes están llegando por oportunismo como Ramírez Marín.

“Nosotros podemos ganar solos, que no les de miedo darnos la oportunidad a quienes venimos del partido y a quienes lo hemos defendido”, dijo.