Muchas veces se cree que sólo la mujer que trabaja fuera del ámbito de “ama de casa”, fuera de casa, “trabaja”, como si en el hogar no se hiciera. Actualmente, la mayoría de las mujeres hemos pasado de únicamente ser esposas, madres, amas de casa con todo el quehacer que esto implica, a trabajar fuera de casa, aportando económicamente a los gastos familiares. Además de los roles mencionados anteriormente.

Desgraciadamente, muchas veces, aun trabajando al igual que los hombres en tareas, tiempo y calidad, a pesar de sus esfuerzos, las mujeres sufren discriminación salarial y hasta acoso sexual. El número de mujeres que trabajamos fuera del hogar ha ido en aumento por diversas causas de índole cultural, económica, sociológica, de realización personal. Este cambio no es fácil ni para la mujer ni para el hombre, pues implica grandes modificaciones y hay que encontrar y adoptar modelos de relación diferentes de los tradicionales en la pareja, lo que no siempre se logra. El hecho de que las mujeres trabajemos fuera de casa por necesidad económica o de autorrealización causa que la dinámica de la relación de pareja y de la familia se modifique.

¿Qué retos y consecuencias se prevén para conservar la familia y en especial para el futuro de tantas mujeres, si el hombre no comprende ni aprende a compartir los quehaceres cotidianos con realismo, solidaridad y amor?

Es justo que las mujeres trabajadoras, profesionistas o no, reciban el mismo ingreso y/o salario que los hombres por el mismo trabajo o servicio prestado, igual que la misma seguridad laboral y respeto por su desempeño.

Cada vez son más las familias monoparentales que tienen como cabeza de familia y única proveedora a una mujer, de la que pueden depender hijos, padres y hermanos menores. Las mujeres debemos ser las primeras en creernos capaces de hacer con excelencia diversas tareas. Necesitamos reforzar la confianza en nuestras capacidades y talentos, así como mayor solidaridad entre nosotras.

El trabajo es muy importante para la realización personal y una vida más plena y satisfactoria. Las mujeres podemos ser colaboradoras fundamentales en los retos que la vida nos presenta, junto con los hombres. Ante esta realidad la educación es un requisito y no un privilegio. Como señalaba John Ruskin, escritor: “El objetivo de la verdadera educación es hacer que el ser humano (hombre y mujer) no sólo haga lo que debe hacer sino que goce haciéndolo; no ser sólo productivo sino que ame serlo; no sólo sabio sino amante de la sabiduría; no sólo amable sino contento de serlo; no sólo justo sino que tenga hambre y sed de justicia”.

Hombres y mujeres trabajemos no únicamente por razones económicas sino complementándonos para la crianza de los hijos y conservación amorosa de la familia. ¡Que así sea!

¡Ánimo!, hay que aprender a vivir.