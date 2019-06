Joven yucateco destaca como bailarín en Canadá

Sergio Núñez/Mérida

Con tan solo 15 años de edad, el joven yucateco Daniel Eduardo Lugo Maldonado ha puesto en alto el nombre del Estado y del país, y es que este joven meridano es actualmente la propuesta juvenil más importante en la danza, ya que con su gran talento en los escenarios ha logrado una beca en Canadá.

Actualmente el joven bailarín se encuentra en el extranjero cursando sus estudios académicos y de danza, donde ha obtenido grandes logros este último año, y es que ha sido reconocido con 8 premios; el primero en el mes de febrero del 2019, por Victoria Dance Works Competition, Outstanding achievement in Modern solo “El Caballero Astuto”; en el mismo mes obtuvo de igual manera por Victoria Dance Works Competition, Outstanding achievement in Contemporary solo “Instinct”; para el mes de marzo del 2019,en el Upper Island Musical Festival, obtuvo el segundo lugar en Modern solo “El Caballero Astuto”, ese mismo mes en el Upper Island Musical Festival, logró el segundo lugar en Contemporary solo “Instinct”; para abril del 2019, durante el Greater Victoria Performing Arts Festival, logró el Modern II representant; en mayo del 2019, en el Victoria Dance Works, se adjudicó el Ballet Masterclass Award; fue en el Performing Arts BC Provincial Festival, que obtuvo el Top 3 Runner-Up in Modern II y obtuvo este mes de junio del , en el Victoria Academy of Ballet el Judith Bellis Award for Excellence.

Daniel Lugo, manifestó en entrevista con Novedades Yucatán, que el baile se ha vuelto parte de su vida, su pasión y su anhelo. Desde muy joven encontró en la danza una manera de expresarse totalmente, alimentando su espíritu y fortaleciendo su alma para demostrar que cuando uno ama lo que hace los éxitos llegan solos.

Expresó de igual manera su agradecimiento a todos sus maestros y familiares que lo han apoyado en este largo viaje que apenas inicia. El joven bailarín actualmente se encuentra cursando sus estudios en Canadá, donde gracias a su gran desempeño académico está por terminar el primer grado de preparatoria y se encuentra tomando algunas materias del segundo grado de ese mismo nivel, las cuales presenta en la escuela Pacific School Of Innovation and Inquiry (PSII). Su educación artística la realiza en el Victoria Academy of Ballet , ubicada en Victoria, Columbia Británica, Canadá, en donde está becado.

Durante estos días Daniel se encuentra en Mérida de vacaciones y se presentará en el teatro José Peón Contreras, el próximo 6 de julio en un horario de 8:00pm, con una exhibición a beneficio de la Asociación Aprendamos Juntos, en la que participará con otros bailarines de la entidad.

El joven manifestó que actualmente busca el apoyo por parte de alguna dependencia de gobierno o iniciativa privada que le ayude a continuar con sus estudios en danza para profesionalizarse en aquel país, ya que la beca de la academia canadiense no incluye gastos de residencia ni manutención, los que, debido a la paridad cambiaria, se elevan demasiado. Se hace un llamado a través de este medio para quien pueda sumarse para apoyar impulsando a este talentoso joven orgullosamente yucateco. Para ayudar a Daniel Lugo Maldonado, se pone a disposición un correo electrónico en donde se dará la información necesaria a través de su madre: [email protected]