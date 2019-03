Wílliam Sierra/MÈRIDA

Si hay algo de lo que pueden presumir los Leones de Yucatán en este mini-camp es el talento joven que tienen, como el de Dalton Rodríguez, quien busca ganarse un sitio en el bullpen.

Con una recta que puede alcanzar las 95 millas, e incluso hasta 97, y con seis años en equipos menores de Estados Unidos, el derecho, de 22 años de edad, dejó en claro que viene a ganarse un lugar con las fieras.

Nunca ha lanzado en Liga Mexicana de Verano y apenas debutó en el torneo anterior en el Pacífico con las Águilas de Mexicali, su ciudad natal.

Daniel Dalton Rodríguez Lozano manifestó que estuvo varios años en doble y triple A, donde obtuvo bastante experiencia con la organización de los Azulejos de Toronto, y confía en que eso le ayude en este nuevo reto.

"Estos dos últimos años me fue bastante bien", dijo, tras reiterar su confianza que esta vez se dé su debut en la Liga Mexicana de Verano con los Leones.

Dalton señaló que tiene bien en cuenta que el bateo siempre será difícil en todos lados; “no importa la plaza en que se esté y por eso siempre hay que estar bien preparado”.

Como un lanzador de mucho strike y poder, así se definió Rodríguez, quien espera incorporar en su lista de lanzamiento el corell, una especie de recta cortada.

"Desde el invierno lo estoy practicando y vamos bien", añadió.

Esta consciente que la lucha en el cuerpo de lanzadores será difícil, pero subrayó su confianza de obtener un puesto. "He estado trabajando como relevo, pero no voy a desistir, incluso me gustaría una oportunidad como abridor”.

El exceso de brazos jóvenes en el club melenudo hizo que enviaran a José Manuel López a los Olmecas de Tabasco, en cesión de derechos definitivos, informó el director deportivo de las fieras, David Cárdenas Cortés.

Durante la práctica de ayer se unió al cuerpo técnico un viejo conocido de la afición, Said Gutiérrez, quien estará apoyando con el trabajo que se hace con los receptores.