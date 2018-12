Novedades Yucatán/MÉRIDA

Para que niñas y niños con discapacidad cuenten con juegos infantiles adecuados en parques y jardines de todos los municipios del Estado, los grupos parlamentarios del PRI y Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa en la sesión ordinaria de este miércoles.

En tribuna y a nombre de la Fracción del PRI, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández entregó una iniciativa que reforma el artículo 26 bis de la Ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, con el objetivo de que el Estado y los municipios generen espacios en parques y jardines con un diseño universal para que cualquier individuo, en este caso niñas y niños con discapacidad, puedan usar y gozar de estos lugares recreativos.

Recordó que, durante un recorrido en su distrito, el séptimo, se le acercó el señor José Ariel, quien señaló que, si bien las autoridades han hecho adecuaciones a los parques en las colonias y fraccionamientos, como rampas de acceso, no hay juegos infantiles para que las personas con discapacidad, como su hija, puedan realizar actividades recreativas.

“Los juegos infantiles en los parques públicos no están acondicionados para que una niña o un niño con discapacidad puedan utilizarlos, lo que expresa discriminación y no inclusión para este sector social. Pues no es sólo llegar a un parque, sino tener la oportunidad de disfrutar del mismo”.

Cervera Hernández recalcó que los juegos infantiles moldean la personalidad de las niñas y los niños, fortalecen las relaciones sociales e incrementan el desarrollo humano, por lo que esta propuesta busca garantizar la creación de infraestructura adecuada para este objetivo.

Milagros Romero Bastarrachea de Movimiento Ciudadano, felicitó la iniciativa y solicitó sumarse a la misma porque esas son las políticas públicas que necesita la infancia de Yucatán.

Llaman a disminuir casos de VIH

En esta sesión los diputados de las mismas bancadas también hicieron un llamado a trabajar en políticas públicas para prevenir y disminuir los casos de VIH Sida en Yucatán.

La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, hizo un llamado a enfocar los esfuerzos para atender los casos de VIH Sida, en especial de los pacientes infectados y las personas que aún no saben que tienen la enfermedad.

Precisó que se requieren tres puntos torales como es asesoría y acompañamiento para los pacientes, garantizar el abastecimiento de medicamentos para los tratamientos y generar campañas de sensibilización e información para lograr que quienes están infectados lo sepan y que se continúe creando una cultura de la prevención.

López Escoffié informó que, al cierre de 2017, Yucatán es el tercer estado del país con mayor número de casos diagnosticados con VIH y el cuarto a nivel nacional con mayor número de casos de Sida.

Aclaró que el Día Mundial de la Lucha contra este padecimiento, conmemorado el primero de diciembre, no es un asunto de números, ya que es un problema de salud pública y derechos humanos.

“El Día Mundial de la Lucha contra el Sida no sólo es un día para hablar de números, datos y cifras. Es también un día para ser humanos y solidarios con todos aquellos que sufren este terrible padecimiento. Es una ocasión para mostrar apoyo a las personas que viven con el VIH y para conmemorar a las que han muerto por causa de esta infección”, reiteró.

Alejandro Cuevas Mena (PRD) se solidarizó con este punto porque argumentó que se debe ser más sensible sobre esta enfermedad mortal; al mismo tiempo, Manuel Díaz Suárez (PAN) expresó que se debe reformar la ley existente sobre el tema, que data de 2013.

En otros asuntos, no se admitió por mayoría el proyecto de acuerdo del diputado Luis Loeza Pacheco (Morena), que pretendía exhortar al Gobernador del Estado para que elabore y expida el Protocolo para la Implementación de Medidas de Protección a las Víctimas.

Rosa Díaz Lizama (PAN) manifestó que no estaba en contra del exhorto, pero que este no se debía admitir porque no se encontraba sustentado correctamente. La siguiente sesión ordinaria es este lunes 10 de diciembre a las 12 horas.