Ex vigilantes del Caimede irán a juicio por narcomenudeo

Luis Fuente/Mérida

El próximo 2 de diciembre comenzará el juicio en contra de personal del Caimede, dos hombres y una mujer, acusados de narcomenudeo. El juez primero de control de Mérida, Antonio Bonilla Castañeda, también decretó la apertura a juicio por violencia familiar equiparada y violación equiparada.

Los tres ex custodios del Centro de a Atención Integral al Menor en Desamparo (Caimede), entre ellos una mujer, permanecen en prisión luego de ser vinculados por los delitos de violación y violencia familiar equiparada.

Es el segundo proceso penal que enfrentan estos tres ex servidores públicos, ya que a partir del 2 de diciembre, el Tribunal Segundo de Juicio Oral realizará el desahogo de pruebas por delitos contra la salud y lesiones contra funcionario público.

Los ex custodios José I. C. C., Yuliana B. C. F. y Robert S. D. A. permanecerán en prisión por todo el tiempo que dure el proceso en su contra.

Sobre el otro asunto, el juez primero de control, Antonio Bonilla Castañeda, llevo a cabo la audiencia intermedia y decretó la apertura a juicio oral. De acuerdo con la causa penal, las labores de los tres acusados en el Caimede eran: Yuliana, niñera, mientras que José y Robert se desempañaban como vigilantes.