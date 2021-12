Se desata otra ‘epidemia’ en Yucatán: los juicios familiares

MÉRIDA, Yuc.- En 2021, la pandemia de coronavirus disparó los juicios familiares en Yucatán, declaró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Ricardo Ávila Heredia.

“La pandemia ha agudizado los problemas familiares, ha hecho que los juzgados estén más ocupados con problemas que desafortunadamente, por múltiples razones, sería muy difícil precisar, han afectado a la familia”.

Juicios mercantiles en Yucatán

Aunque no dio datos sobre de cuántos juicios se trata, agregó que “el otro es el caso mercantil; los problemas económicos, han provocado también un aumento de juicios, la gente que debe, el que quiere cobrar, los conflictos que se derivan de las relaciones comerciales y demás han hecho que los juzgados de carácter mercantil también tengan una sobrecarga de trabajo”.

En este contexto, Ávila Heredia manifestó que esperan desahogar dichos juicios en 2022 y asimismo, previó que los conflictos familiares y mercantiles disminuyan conforme lo haga la contingencia sanitaria.

“En 2022 esperemos poder desahogar, que disminuya; además, me parece que vamos de acuerdo a la pandemia para que podamos desahogar todo lo pendiente, no se les olvide también que en materia penal no se para ningún día del año, se trabaja los 365 días, no hay vacaciones, suspensión”, explicó.

Código de Procedimientos Civiles y Familiares en Yucatán

Por último, Ricardo Ávila habló del nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares.

“Este año es casi seguro sea aprobado a nivel nacional un nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que sería aplicable en todo el país como sucede con la materia penal, ya la Corte ha fijado un plazo al Congreso, ya se presentó la iniciativa, y tiene un tiempo, pero la justicia civil también camina rápidamente hacia la oralidad, como en los otros casos”, finalizó el entrevistado.

TE PUEDE INTERESAR:

Ultimó a su madre y a su padre en Hoctún; lo encuentran culpable

Yucatán: Le dan 3 años de prisión por agredir a policías

'Pagará' dos vidas con 45 años de cárcel; sentencia al doble homicida de García Ginerés