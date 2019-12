Mérida: se queda en prisión karateca que dio golpiza a su novia

Novedades Yucatán/Mérida

Al karateca Christian J. C. D. no se le hizo el “milagro guadalupano” que buscaba, con un procedimiento abreviado, para obtener su libertad de manera anticipada, pues la juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura se encontraba imposibilitada a resolver la petición en esos momentos.

Lo anterior porque no ha sido sometido al escrutinio del órgano jurisdiccional que lo amparó, el Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que podría modificar o dejar como está su resolución, pues todavía no se había notificado a las partes.

En audiencia, a la que esta vez no fueron convocados los medios de comunicación, se emitió dicha resolución, pues se pretendía darle la “libertad al karateca bajo el agua”.

La juez Villanueva Segura estableció que dicha autoridad jurisdiccional no había emitido su informe sobre si se había cumplido el amparo que se otorgó al imputado que ahora es procesado por los delitos de lesiones calificadas y violencia doméstica y que ha estado preso por más de un año por feminicidio agravado en grado de tentativa.

Destacó que una vez que sean notificadas las partes, se tienen tres días hábiles para cumplir la ejecutoria.

Antes, el abogado defensor del imputado planteó una serie de condiciones que su cliente se comprometía a cumplir, si le daban la suspensión condicional a proceso por un año.

Entre éstas estaba que no saldría del país; que no se acercaría a la víctima; que buscaría un trabajo; que viviría en el predio de sus padres; no consumiría alcohol y drogas (se sometería también a revisiones aleatorias); que estudiaría en una universidad privada la licenciatura en mercadotecnia; se sometería a tratamiento psicológico; no poseería armas, etc.

La fiscal y el asesor jurídico de la víctima se manifestaron que dichas condicionantes no eran factibles que el imputado las cumpliera, pues de acuerdo al estudio que se le hizo por parte del Centro Estatal de Medidas Cautelares, el grado de cautela que se le había detectado era alto; además que había antecedentes anteriores de violencia en contra de A. M. C. M.

Incluso, podría evadirse, pues tiene familiares en Tabasco y posee pasaporte y visa.