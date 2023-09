Ya lo decía una célebre frase de Frida Kahlo: “Pies para qué los quiero si tengo alas para volar”, aludiendo a las limitantes de una esfera ante la realidad individual vivida.

En la literatura y en la vida, la alegoría del sobrevolar la tierra plana con todas sus desdichas, trabas, adversidades y demás es un recurso frecuente que, aun así, no pierde vigencia debido a la esperanza que significa reconocer que aún podemos emprender el vuelo, ante todo.

Como incluso lo exigiría la voz lírica de Oliverio Girondo en “El espantapájaros”: puede aceptar de todo en una mujer, excepto que no sepa volar. Nacida como Chaya Pinjasivna Lispector en Ucrania, pero rebautizada como Clarice Lispector al emigrar desde bebé a Brasil, la escritora que reconoce su propia obra como un no-estilo ofrece un abanico amplio de temas y géneros. Reconocida en gran medida por su pulcra narrativa, leer su poesía es una ventana más a la reflexión crítica y humana.

Hay en particular un texto que leímos hace poco en nuestra sala de lectura, “Volar”, en donde la frescura y los movimientos recurrentes, rítmicos, se plantean a modo de espejo para quien lee, una especie de retórica del desdoble que te posiciona para pensar: he hecho esto donde he sido víctima, pero también he realizado esto donde he causado daño. Lispector inicia el vaivén dialógico convertido en un monólogo desnudo, sincero, con tonos de desesperanza, pero toques de confort.

“Ya grité cuando debía callar, ya callé cuando debía gritar” planta en el papel en los momentos más críticos. Una idea que no requirió las palabras más estrafalarias del diccionario para sí trazar uno de los sucesos más complejos de la humanidad entre el hablar, callar y gritar: exigiendo justifica, externando tus emociones, denunciando el hostigamiento del poder, dándole libertad a los pájaros de nuestro interior que claman una libertad anticipada e irreductible. Las palabras en rebeldía que, aun así, alguna vez han sido reprimidas.

Pero no siempre será así. Cuando la lectura del poema avanza, se percibe un cambio temporalizado. Del pasado ambivalente marca un presente continuo tanto en la autora como en sus lectores; finalmente, los últimos versos rompen la estructura sostenida como si fuera un puente que se ha caído; entonces, las palabras se convierten en añoranzas y referencias a un tiempo incierto, algo que dentro de nuestra banalidad coloquial podríamos etiquetar como futuro. La voz lírica de Lispector sentencia: “Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. / Me puedes hasta empujar de un acantilado que yo voy a decir: / - ¿Y qué? ¡AMO VOLAR!”.

En este punto, todos podemos volar, la acción es una metamorfosis de caída a elevación. La metáfora de volar ha sido vértigo y salvación, a veces en la misma línea, y ello ha sido atemporal. La poesía de Clarice Lispector nos ofrece esto mismo, la dualidad y la amplitud de experimentar con letras lo que quizá no sabemos que se esconde en nosotros, lo que necesitamos gritar o cuándo es imperante volar