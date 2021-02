La cultura del exceso: ¿moda o coacción?

“…ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe”.-Alejandra Pizarnik

En fechas recientes nos encontramos la palabra “EXCESO” hasta en la sopa, literal, y es que el tema de lo saludable, lo bueno, lo que hace bien a nuestro cuerpo no debe contener: “EXCESO de grasas saturadas”, “EXCESO de sodio” y “EXCESO de azúcares”. Lo contrario nos llevaría a cometer el pecado capital de la gula: “Nada con EXCESO, todo con medida”. Si bien el EXCESO es indeseable en los alimentos o el equipaje, sí lo deseamos en el “EXCESO de velocidad” que nos proporciona el internet o en los preservativos que nos prometen “EXCESO de placer”. ¡Qué inmensa vanidad ocultan las palabras!, diría Balzac.

Los demonios nos incitan a pecar y como casi todo es relativo -según Einstein-, pues resulta que los tiernos amigos de la infancia como el elefantito Melvin, el tigre Toño, Chester, Gansito, el Osito Bimbo, Bizcochito, Globito y hasta la venerable Tía Rosa, con su diabolina, pasaron a ser los villanos de la película, razón más que justificada para encerrarlos en el calabozo del olvido. Como todo es politizable, cuando no se pueden inventar cosas se reduce a inventar nombres.

La palabra EXCESO, como dijo el poeta: “…se escribe con la X que algo tiene de cruz y de calvario”. Se ha convertido en un verdadero suplicio encontrar un alimento que no nos atormente con los eXágonos negros con el mensaje subliminal de muerte por el color de éstos. O sea, la carga culpígena aunque no detenga la ingesta, sí nos va templando para ir aceptando nuestro fin por los deslices alimentarios cometidos. El pez por la boca muere.

Pareciera que uno de los objetivos de las políticas públicas de lo que debemos de comer sea el famoso dístico: Odi et amo, escrito por Catulo a su amante Lesbia, sin poder explicar esta contradicción de su YO torturado; algo parecido sentimos los consumidores frente a los empaques. Los vacíos legales propician que, antes que morir, se renueven los personajes -nada extraño en la cultura del reciclaje-, y el Osito Bimbo se adose a Poppy en un empaque de servilletas, en una suerte de amigos inseparables, además de ver su dulce rostro grabado en esponjosos panecillos. Si para ingenioso, ingenioso y medio.

La narrativa en el discurso atraviesa varias astucias de dominio. Cuestiono si no es EXCESO de poder el abuso de la palabra misma. Si la agenda velada –motivaciones ocultas del poder- va más allá de lo que aparenta. Si el fin de la humanidad es vivir en el minimalismo. Esperemos que menos sea más y las reducciones calóricas nos sumen años de vida saludable, pero sin culpas. Sin el miedo de no saber nombrar lo que no existe.