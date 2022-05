La defensa de la vida requiere estrategias

El programa “Salvemos una Vida” , que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, tuvo ayer a Jorge Barrera como conductor y anfitrión de Sara Winter, activista brasileña provida y profamilia, con quien abordó el tema “Cómo formar un grupo de militancia con estrategia”.

Sara fue considerada la líder feminista más importante de la historia en Brasil, dirigente del Movimiento Femen. Sin embargo, tras vivir una experiencia traumática de aborto cambió su ideología y se convirtió al catolicismo

“He estado en 15 países de Latinoamérica en los últimos siete años, desde que volví a la Casa del Padre, la Santa Iglesia Católica, trabajando como conferencista internacional”, comentó la invitada.

Agregó que tiene un diplomado en Relaciones Internacionales, un posgrado en Ciencia Política y varias especializaciones, “pero nada de eso me daba la respuesta para las personas que al final de las conferencias levantaban las manos. Los temas eran feminismo, ideología de género, aborto y agenda global”, compartió.

Sara Winter ofrecerá hoy un taller sobre el tema de la militancia conservadora, de 10:00 a 15:00 horas, en la calle 31 No. 477 con 46, de la colonia Gonzalo Guerrero (contraesquina de Boston’s). El donativo es de 300 pesos. El registro para asistir es a través de la página boletopolis.com o al teléfono 2291-24-15-77.

“Me preguntaban ¿qué podemos hacer? Yo me frustraba mucho porque no encontraba la respuesta que buscaban para solucionar el problema del intento de la legalización del aborto o de la pedofilia que está travestida de supuestos derechos de personas del mismo sexo, y a tantas cosas”, manifestó Sara.

Desorganización

Recordó que, en Brasil, durante la pandemia de coronavirus, intentaron legalizar el aborto, como se hizo en Colombia, Argentina y en México. “Se aprovecharon del terror al virus y la ausencia de personas organizadas en la calle, para legalizar lo que querían”.

Agregó que, percibiendo lo que estaba pasando, organizó un campamento para impedir que la Suprema Corte legalizara el aborto, pero al reunir a millones de personas en la calle, la Corte ordenó que Sara Winter fuera arrestada. “Me enviaron a la cárcel con otras ocho personas conservadoras, católicas, luchadoras sociales, entre ellas padres de familia, empresarios y políticos”.

Afirmó que en Brasil se vive una situación similar a una dictadura, donde las 30 personas más influyentes de los conservadores les suspendieron varios derechos, no podían tener redes sociales ni dar entrevistas.

“El tiempo que estuve en la cárcel y en arresto domiciliario con un brazalete electrónico por luchar en contra la legalización del aborto y porque los comercio pudieran abrir, pensaba: ¿dónde está la solución? Entonces pedí a Dios una luz y estudié mucho más para terminar por escribir el libro ‘Revolución Celeste, cómo armar una militancia conservadora”, a partir de mi propia experiencia”, expuso.

Detalló que esta obra es un manual práctico que consta de 100 páginas en el que narra sus experiencias en el activismo social en contra del aborto, cómo dejó de ser una feminista radical, y cómo organizar luchas pacíficas.

“El libro se puede leer en dos horas. Es un manual de cómo comenzar el cambio. Lo que voy a enseñar en el taller son técnicas de militancia, que es un conjunto formado por agentes entrenados que estudian cómo conquistar territorio y mantener el poder. Esto es difícil, pero cuando se tiene unidad y coordinación, es posible”, comentó.

El cambio es personal

Sara Winter dijo que a la gente le gusta “tercerizar” la solución de problemas en otras personas, sin embargo el cambio depende de ellos.

“Yo les traigo las conferencias, los talleres pero a ellos les corresponde analizar cómo van a solucionar sus problemas: de sus hijos que sufren adoctrinamiento, en las empresas o en las escuelas. Eso les vamos a enseñar, estrategias para solucionar esos problemas de manera efectiva”.

Al respeto, indicó que hay tres pasos: la oración, la formación y la acción. “La oración es necesaria para saber dónde, en medio de la lucha, vas a servir según los planes de Dios. Hay muchas vocaciones”, explicó. Se cuestionó acerca de qué se está haciendo mal ante el tema del aborto y respondió:

“En México hay muchas marchas, conferencias, seminarios y talleres, pero no se hace nada porque no hay estrategias. Se legaliza el aborto en Guerrero y deciden hacer una marcha ¿y para qué?, ¿cómo la marcha de las personas en la calle influye en la decisión de políticos? Para cada circunstancia hay una estrategia. No se concreta una cosa con otra porque marchar en la calle nada tiene que ver con presionar a los políticos. La comunidad local con sus estrategias puede presionarlos. Se hacen muchas acciones, pero no están conectadas a un objetivo”, explicó.

Para Sara, “el movimiento provida y profamilia en México está perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo. “Se está cansando la gente, ya no tiene más ahorros. Entonces hay que esperar, rezar, formar y después accionar”, expuso la conferencista internacional.

Dijo que todo lo que la izquierda hace no es casualidad, sino que existe una línea que conecta las acciones, de una manera que muy probablemente años atrás se planeó.

Disciplina y humildad

“La militancia requiere obediencia, disciplina, jerarquía, paciencia y humildad. ¿Cuántos movimientos provida hay en México? En cada ciudad hay dos o tres porque luego se pelean y no hay unidad. La Santa Iglesia Católica es única en el mundo porque está unida. Para funcionar de manera sana, hay que funcionar de acuerdo unos con los otros.

Para cambiar el mundo es necesario mirarnos a nosotros mismos”, aseveró Sara Winter.

Comentó que si cada año, el 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) saben lo que ocurre con la marcha feminista, movimiento que vandaliza edificios y comercios, la militancia conservadora y los movimientos profamilia y provida deben organizarse con anticipación, con acciones con los gobiernos y los empresarios.

“Yucatán tiene una historia y la mayoría de estas feministas ni son de aquí, llegan en colectivos. ¿Dónde están los ciudadanos organizados para que se exijan que se investigue y se responsabilice de estas eventualidades?, ¿dónde están los abogados provida?, cuestionó. Se necesita una militancia conservadora organizada”, concluyó la invitada al programa.