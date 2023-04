La diabetes no debe robar felicidad a la infancia

En México, una de cada seis personas padece diabetes (17 por ciento de la población total), cifra muy alta, y esta enfermedad afecta cada a más jóvenes, advirtió el doctor Manuel Antonio Cervera Cetina, presidente médico de la Asociación Mexicana de Diabetes en el Sureste, invitado al programa “Salvemos una Vida”, que se transmite los viernes por Amor 100.1 de Grupo SIPSE.

Ayer, al abrir la emisiónconducida por Jorge Barrera, el especialista resaltó que, de ese porcentaje, uno a dos por ciento son personas con diabetes tipo 1, que se mantiene o incrementa muy lento, pero la de tipo 2 aumenta muy rápido y ahora ven mayor incidencia en gente joven, por lo que se debe comenzar a educar a los niños desde muy pequeños sobre este padecimiento.

Comentó que, en general, cuando uno escucha diabetes asume que la persona tiene niveles de glucosa altos, y es correcto. Pero el asunto es que cuando lo sabe, asume que su azúcar esta alta, sin embargo, el problema de fondo es que hay un déficit en la producción de insulina.

“Lo que produce esta elevación es que el páncreas no puede elaborar suficiente insulina para mantener el azúcar en niveles normales, la diferencia entre todas las personas es ese grado de deficiencia y la progresión”, explicó.

Edad y complexión

Lo ejemplificó de la siguiente forma: una persona de 70 años se acaba de enterar que tiene diabetes y su azúcar está en niveles 150, es decir, una deficiencia de insulina muy pequeña, entre 20 y 30 por ciento, pero de alguna manera con dieta y ejercicio la puede sobrellevar muy bien. En el otro extremo está un niño que se entera que tiene diabetes tipo 1 porque ha perdido insulina en semanas y tiene una deficiencia absoluta, la necesita para vivir, por ello tiene que ponérsela tres, cuatro o hasta cinc veces al día.

Y en medio de ellos están todas las demás personas; así se puede encontrar a un niño con diabetes tipo 2, que la puede sobrellevar muy bien con dieta y ejercicio, y adultos con el tipo 1, es decir, que inician.

Por otra parte, si una persona es delgada, de menos de 45 años, nadie de su familia tiene diabetes y en menos de seis meses le fallan los medicamentos, no se comporta como una persona con diabetes 2, sino que puede pensar que es del tipo 1, es decir, diabetes Latente Autoinmune del Adulto (LADA, por sus siglas en inglés).

“Así, podemos ver a adolescentes de 12 a 15 años que pesan 90 kilos y empiezan a desarrollar diabetes tipo 2, debido a su mala alimentación; se presenta en niños muy pequeños, por eso ya no podemos decir que la 1 es de niños y los demás, de adultos. En general se tiene que tomar en cuenta la prevalencia, pues el número de casos totales va en ascenso”, afirmó el especialista.

Obesidad, un riesgo

Señaló que en los últimos 10 a 15 años, la diabetes tipo 2 (que antes se pensaba la padecían exclusivamente los adultos) se ha triplicado en los niños y la principal causante es la obesidad. “Realmente el problema es que la obesidad no duele y culturalmente se piensa que una persona con obesidad está sana. El problema con el niño es que debe ser flaco, pues obeso no le parece así los padres”.

Para ello, explicó el invitado, hay que tomar en cuenta el Índice de Masa Corporal (IMC), es decir, los kilos que pesa una persona por metro cuadrado. Para un adulto de 20 años en adelante, el IMC se considera normal debajo de 25 por cada m2; se considera sobrepeso de 25 a 27 y obesidad de 27 en adelante. Pero para un niño de seis años corresponde 18 por m2 y se considera obesidad a partir de 21 o 22.

“Siempre le digo a los papás que los niños deben de ser flacos, el que sean obesos no está bien, culturalmente estamos mal y el problema es que la obesidad en un niño no se cura, a menos que sea intervenido con dieta y ejercicio. No es cierto que ‘estira’ en la adolescencia y se le quita. De cada cien menores con obesidad que no son intervenidos, probamente dos o tres terminen como adultos delgados, pero el resto seguirá gordo”, advirtió.

Condición adquirida

Cervera Cetina destacó que la diabetes es una condición adquirida, se desarrolla a lo largo de la vida y no hay forma de predecirlo. En la del tipo 1, las edades de mayor prevalencia son entre los 10 y 14 y entre los 5 y 9 años; de todos los casos, el 17 por ciento se presenta entre los 10 y 14 y cerca del 10 por ciento entre los 5 y 9 años. Y en el caso de adolescentes, la diabetes tipo 2 suele ser después de los 14 años. En las niñas, por lo general coincide con la menarca (primera menstruación) alrededor de los 12 años; en los varones, con el estirón puberal, entre los 14 años, y muchos son diagnosticados con otros padecimientos a consecuencias de la diabetes.

Recordó que hasta hace algunos años, en general de cada 100 niños con diabetes, 90 padecían la del tipo 1 y 10 del tipo 2, pero en la actualidad el 30 por ciento es de este último. Anotó que cuando se realiza el diagnóstico a los niños, casi siempre la mamá asume la tarea de atenderlo y adaptarse a los cambios en su vida.

Si requiere ayuda...

Junto a Jorge Barrera, el Dr. Cervera Cetina comentó que si alguna persona tiene algún problema, puede llamar a los teléfonos de la Asociación Mexicana de Diabetes. El número es el 9999-20-07-68, donde se brindan pláticas y talleres sobre la educación para la diabetes, con avances actuales a varios niños a los que se les apoya con orientación.

Recordó que se han hecho campamentos donde se desarrolla esa enseñanza a los niños y explicó que la Asociación tiene cuatro mecanismos de intervención: el programa “Life for a Child”, donde por medio de la fundación con ese nombre un grupo de 50 niños recibe monitoreo de glucosa, tiras reactivas, insulina y el programa educativo. La Asociación trabaja con la fundación para recibir los insumos.

El segundo, “En un mismo barco” (tipo 1 y 2), está dedicado a los adultos, con la impartición de charlas los sábados, a las que acuden médicos para realizar diversas actividades, hablar sobre los tipos de insulina, el chequeo y las porciones de comida, entre otros.

El tercer mecanismo, la “Tiendita”, tiene todos los productos a costos muy bajos para ayudar a las personas con esta enfermedad.

Y finalmente está el de “Los campamentos”, en el verano y el invierno, en los que el niño se va con un equipo de profesionales de la salud, como médicos, enfermeros, nutriólogos, trabajadores sociales y psicólogos. En total van alrededor de 40 menores con diabetes tipo 1, de toda la Península (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), en un ambiente controlado, para vigilar que cumplan con una rutina, desayuno, deporte, y checan los niveles de insulina. El equipo se turna para hacer guardias. Hemos visto que han llegado niños que no sabían ponerse la insulina solos y al final aprenden a hacerlo. El campamento tiene alrededor de 10 años funcionando”, destacó.

Además, precisó que cuentan con un esquema de adultos que funcionan como “monitores”, una especie de figura nueva cuya función es ser un enlace entre los profesionales de la salud y los niños.

“Es un adulto joven, de 20 años o más, que sirve de conexión con los doctores”, especificó el invitado.

El endocrinólogo destacó que los campamentos son de gran ayuda, pues se les enseña a los niños qué tipo de alimentos deben comer; ellos cuentan con un carnet con sus porciones, una especie de bufete, donde crean sus propios menús día a día, en los almuerzos y en las colaciones.

Para este año ya estamos en tratos para que el campamento se realice en septiembre u octubre y probamente se pueda aumentar el número de niños que puedan acudir; entre los menores y el personal médico serían entre 90 y 100 personas.

El doctor Manuel Cervera emitió una serie de recomendaciones a los recién diagnosticados con diabetes, tales como que busquen un equipo multidisciplinario de salud, pues el objetivo es que el niño sea autosuficiente, ya que a determinada edad debe hacer ciertas cosas para que cuando tenga 15 años haga todo por sí solo: el monitoreo de la glucosa, el manejo de la alimentación y el uso adecuado de la insulina.

Reiteró que el objetivo de la educación sobre esta enfermedad es que la persona con diabetes tipo 1 sea autosuficiente. Comentó que a veces los papás son los primeros que no pasan el duelo emocional o no aceptan la enfermedad y eso es un obstáculo enorme.

“Si el niño ve que los padres lo manejan como algo natural, todo va a fluir mejor y el menor solo lo va a hacer; tengo pacientes que empezaron con diabetes con un año de edad y hoy son autosuficientes. Las personas con diabetes tipo 1 únicamente no pueden hacer una cosa: insulina, pero todo lo demás sí, tienen que hacer la labor que hace el páncreas”, concluyó.