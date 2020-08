La felicidad es una elección y está en cada ser humano

MÉRIDA.- Con la presencia de sus cuatro anfitriones, encabezados por Alis García Gamboa, el programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes de 11 a 12 horas mediante AMOR 100.1 de Grupo Sipse, estuvo de fiesta al cumplir 18 años de estar al aire con temas que se requieren al momento, para que las personas tengan respuestas y vivan tranquilos, pero sobre todo felices. Al iniciar la transmisión la fundadora del programa, manifestó que la felicidad está dentro de cada una de las personas y se busca día a día viendo lo bueno, lo positivo, lo bonito de las cosas de la vida, “porque todo tiene su lado bueno y malo, pero cada quien decide qué hacer con su vida en cada minuto y cómo gozar ese tiempo que Dios regala como un gran presente”.

En esta emisión de aniversario estuvieron presentes Marilis Escalante, Jorge Barrera y Esperanza Nieto, quienes agradecieron al auditorio su preferencia y recordaron cómo iniciaron en este proyecto transmitiendo por “Radio Ecológica”, la Voz del Mayab por 102.3 de FM a invitación del director, Francisco Mcmanus Soto.

Esperanza Nieto mencionó que Francisco las invitó, a Alis y a ella, a hacer “Salvemos una Vida”, por radio, estaban muy emocionadas, pero también con la duda acerca de si gustaría el programa, acudieron a la siguiente emisión con la duda de que si había tenido audiencia, qué opinaba la gente que les escuchó, al entrar las recibió en la puerta el señor Mcmanus y les dijo que había una persona joven esperándolas para hablar con ellas, al acercarse a la cabina se percataron de que había un muchacho muy joven, de aproximadamente 16 años, muy humilde, sencillo.

“Nos preguntó si somos Alis y Esperanza, le respondimos que sí, y con toda emoción nos dice: les vengo a dar las gracias porque estaba a punto de ahorcarme, pero mi vecina les escuchaba y a raíz de eso igual empecé a oírlas, al principio estaba parado en un silla con una soga en el cuello, después me la quite y me senté en la silla a escucharlas y me dieron la fe y la esperanza de seguir vivo y me di cuenta que era una tontería lo que iba a hacer”, indicó.

Alis García aseguró que ese primer programa fue una verdadera bendición, al igual que las personas que han brindado su testimonio a lo largo de estos 18 años, por lo que han realizado programas especiales en los que no hablan acerca de su experiencia al escuchar “Salvemos una Vida”, en la calle, antes de la contingencia, en el súper las personas les piden que por favor no dejen de hacer este hermoso programa que ayuda a tanta gente. “Sabemos que al que menos les llega el programa por los temas que abordamos, porque siempre tratamos contenidos que son para el bien de todos. Muchas veces dije que no hay temas para toda la gente, pero efectivamente, con el programa aprendí que hay para todas las edades sexos y que les llega al alma”, expuso.

Destacó que durante este año tuvo la oportunidad de tener a grandes invitados que hablaron de salud mental, el psicólogo Jesús Moo que habló del sueño, que te puede dar trastorno en la vida por lo que es importante dormir bien; Pilar Calva Mercado con el tema de sexualidad y amor, somos seres sexuados y no debemos pervertir esa sexualidad, porque desgraciadamente se han visto suicidios de niños por abusos sexuales, se tiene que trabajar sobre esto y tomar este tema con mucha seriedad porque no se puede permitir que más niños se quiten la vida.

Alis García enfatizó que con todo el amor realizan cada emisión para llevar temas de lo que es necesario hablar, pidió a las personas que se comuniquen al 945- 37-77 o 075 desde el celular a cualquier hora del día, no importa si es de noche o de madrugada, una voz amiga les va a contestar.