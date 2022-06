Para ayudar, informar y abrazar a las personas que padecen fibromialgia, considerada como una enfermedad silenciosa que puede afectar al 1.3 por ciento de la población, personas altruistas buscan consolidar el proyecto de la creación de una asociación civil que marcará un precedente en la atención a los pacientes con este mal, que ha sido reconocida como tal por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó ayer la señora Maida Sonia Herranz S., al abrir la emisión del programa radiofónico “Salvemos una Vida”, que se transmite todos los viernes por la estación Amor 100.1 FM de Grupo Sipse.

Acompañada de la conducción de Jorge Barrera, en el programa radiofónico que se transmitió de 11:00 a 12:00 horas, la “sobreviviente” a la enfermedad, relató que se trata de un padecimiento que ha afectado a muchos yucatecos desde hace años, pero que no sabían que lo tenían, pues los síntomas son muy comunes y se confundían con otros dolores.

“Es una enfermedad silenciosa porque empieza con pequeños síntomas en tu cuerpo y que no detectas qué es o no saben de dónde viene y como no hay estudios clínicos, se puede confundir con cansancio, reuma, estrés o escalofríos. Antes no había manera de cómo saber que era lo que tenías, pero ahora los síntomas ya te dicen que es fibromialgia, si se capta a tiempo ayuda mucho a que esto no progrese”, aseveró.

En plática con Barrera, recordó que la OMS la declaró en 1992 como una enfermedad, pero hay algunos países que todavía la consideran como un padecimiento depresivo. Sin embargo, refirió que el dolor que siente una persona con fibromialgia es 10 veces mayor al que siente una persona normal.

Dijo que por lo general el mal es controlable, pero generalmente mandan medicamentos muy fuertes para la cortisona, ya que hasta la fecha no hay muchos estudios con respecto a su tratamiento y control.

Destacó que un colectivo de personas con esta enfermedad crearon una página de facebook que se llama “Vive sin fibromialgia”, el cual está dirigido para ayudar, abrazar e informar a todas las personas que presentan algún síntoma o tienen un familiar con este padecimiento.

“Ahora estamos en todo el proceso legal para formar una asociación, queremos ayudar a todas las mujeres, hombres o adolescentes, porque es una enfermedad que también es hereditaria. Nosotros queremos informar a todas las personas para que sepan qué es este mal, para que puedan distinguir entre una reuma y una fibromialgia”, indicó.

Herranz S. recordó que ella empezó con un dolor de manos muy fuerte. “Se puede pensar que es cansancio, porque te da insomnio, me dolía la espalda, sentía pinchitos, fui al médico de cabecera en España, el doctor me dijo váyase a la estética, córtese el pelo y me trató como si fuera depresiva, entonces me sentí peor”.

Tiempo después, platicó que la enfermedad se le detonó con un dolor de cabeza más agresivo, pues incluso no soportaba ni ponerse la ropa, al tiempo que recordó casualmente su mamá tuvo el mismo mal a temprana edad. También agradeció a Berta Alicia Rosado Rodríguez, pues consideró que ha sido como un ángel en este camino y los ha motivado a formar la asociación para gritar de “viva voz”, qué es la fibromialgia.

Apuntó que hay alimentos como el gluten, que las personas con este mal no pueden ingerir demasiado, razón por la cual en la asociación tienen proyectado el que una nutrióloga oriente a las personas sobre lo que pueden comer y lo que no.

Dijo que los medicamentos para tratar la enfermedad no son nada económicos, pero lo importante es que hay alguien que se ocupa de esta enfermedad, como ellas, que realizan una labor muy loable.

“Hay estudios incluso en Estados Unidos donde se nos dice que es una enfermedad hereditaria, es difícil encontrarla, soy una enferma sobreviviente y ya casi cuatro años que no tengo esos dolores; cuántas mujeres de 40 y 50 años llegaron a presentar esto y no les hacían caso, hay estudios en otros países que nos hablan de que la hipótesis puede ser que venga de la médula espinal, cerebro y el sistema nervioso central, que es lo que procesa el dolor”, explicó.

¿Cómo superar la fibromialgia?

A pregunta expresa de cómo salió adelante, Maida Sonia respondió que lo hizo al empezar a tomar un tratamiento alternativo y nutriente, así como cambio de hábitos y yoga. Tiempo después, empezó a notar que su vida comenzó a cambiar, pues antes cuando tomaba muchos medicamentos, la dejaban de mal humor.

“Hay doctores que sí han estudiado el padecimiento y lo saben, entonces muchas veces no decimos al médico estos síntomas porque te dicen que es algo psicológico o depresión, por eso yo le platiqué a mi endocrinólogo y ya él me recetó algunos tratamientos que me han ayudado a salir adelante”, contó.

Recomendó a las personas que presentan los síntomas antes mencionados o que han sido diagnosticadas con fibromialgia a no excederme en harinas, pues se saben que el gluten no es bueno; dormir las ocho horas y hacer algo de ejercicio, “porque sí se puede vivir sin fibromialgia, vamos a hacer esta fundación y darnos cuenta que si lo detectamos a tiempo, se puede vivir sin esa enfermedad”.

Subrayó que el grupo de autoayuda en facebook tiene poco tiempo, no obstante, a la fecha cuenta con información oportuna y también se construye una página web en donde se ofrecerá mayor información en unos meses.

“Siempre es bueno estar informados y acudir a solicitar ayuda, no hay que descartarlo porque si no se le da importancia, cuando nos demos cuenta más tarde, será más difícil combatirla y tratar de controlarla…. también se ha visto que el Covid-19 te puede detonar fibromialgia, a lo mejor ya la tenías y el Covid te detonó más, por eso hay que buscar ayuda”, finalizó.