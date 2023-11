Quiero comenzar definiendo ¿qué es la lectura? “La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la humanidad ha generado a partir del desarrollo del lenguaje, como producto de la evolución y del trabajo, del idioma o lengua, y del invento de la escritura, en su configuración como organización social civilizada”. Definición tomada del escritor colombiano Lizardo Carvajal.

En lo personal, la lectura es una forma de vida, es adentrarse en un mundo con un sinfín de posibilidades, es un salvavidas en momentos de crisis y catarsis, las letras nos acompañan en el transcurso de la existencia y nos dan un sentido. ¿Pero qué pasa cuando éste sentido y esta forma de vida nos son impuestas? Simplemente se crea un rechazo, una negación a adentrarse en el mundo del saber, lo que tiene como resultado una de las problemáticas en la actualidad: a los niños, adolescentes y adultos no les gusta leer, lo ven como algo aburrido y sin sentido, en pocas palabras, como una pérdida de tiempo. Por lo que es imperativo crear más programas de fomento a la lectura con actividades lúdicas, divertidas para atraer al público renuente, pero empezar desde los más pequeños.

Hace unos meses, le realicé una entrevista muy productiva a la doctora Flor Valdez Esquivel, quien es una ferviente promotora de la lectura en primera infancia (0-3 años). Ella me comentó sobre el tabú que tienen muchas personas en pensar que los niños no leen, sin embargo, se ha empeñado en demostrar lo contrario, a través de diversas estrategias llevadas a cabo de la mano de los padres, ya que son un apoyo fundamental para los pequeños. De igual manera, puntualizó un concepto con carga semiótica que escuchó de una escritora argentina llamada María Emilia López, que es el de “Lecturar”, porque une las palabras “Lectura” y “Amar”, ya que dice: es el acto de acompañar lecturas, de amor y vínculo. Así como la doctora Flor, pienso que la base sólida de crear adultos lectores es comenzar con los más pequeños para implantar un fuerte vínculo desde los primeros años hacia los libros y así poder ayudarles con el desarrollo de la imaginación, intelectual, entre otros factores.

Yo comencé en primero de secundaria a descubrir el maravilloso mundo de las historias, y fue por medio de uno de los libros que vi en la casa que usaba mi mamá, la profesora de Español Marlene Beatriz Herrera Gamboa, como material de trabajo para sus alumnos de secundaria, y era el de Literatura Universal. Desde que empecé a leerlo, ya no pude parar hasta terminarlo, y de ahí no hubo quien me frene en el trayecto; me considero una lectora activa y con el fuerte compromiso de contagiar el gusto y amor por los libros, ya que a mí me han salvado en muchas etapas de mi vida, así como han aportado herramientas para forjar mi carácter haciéndome sensible y empática. Me ayudan a pensar fuera de la caja haciéndome saber que no existen los límites ni las fronteras, y eso mismo quiero que puedan experimentar muchas más personas, por lo que hay un largo camino por recorrer.