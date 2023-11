Rulfo, Garro y Arreola, estrellas junto a la luna

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se llevará a cabo, del 29 de noviembre al 3 de diciembre, el XXVI Congreso Internacional de Literatura Mexicana organizado por el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California, Santa Barbara y UC-Mexicanistas bajo el título: “Estrellas junto a la luna, la literatura.

Rulfo, Garro y Arreola (1953-2023)”. El tema es en homenaje a los sesenta años de las novelas Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, y La feria, de Juan José Arreola, ambas reconocidas el mismo año de su publicación, en 1963, con el premio Xavier Villaurrutia y por los setenta años de El llano en llamas, de Juan Rulfo, quien también fue galardonado con el mismo premio por su novela Pedro Páramo en 1955.

La doctora Sara Poot Herrera, profesora de la Universidad de Santa Barbara y directora de UC-Mexicanistas, es quien lleva la coordinación de este gran encuentro de investigadores, académicos, escritores y especialistas en la materia de varias partes del mundo.

Ha destacado la itinerancia del encuentro, ya que contará con sedes tan importantes como el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en cuya sesión inaugural se le hará un reconocimiento a la escritora Rosa Beltrán, la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, la Secretaría de Cultura de Jalisco para clausurar en la FIL, donde se anunciará al ganador del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2024, otorgado por la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey) y UC-Mexicanistas.

En concordancia con las estrellas literarias convocantes, los temas de las ponencias aluden a sus cuentos, novelas y análisis comparativos entre obras, personajes o autores como es el caso de Los recuerdos del porvenir y La feria, cuyas ciudades de sus autores son retomadas como personajes, ya sea de manera ficticia en la primera o de manera real en la segunda, aunque con estructuras y estilos narrativos distintos.

En algunas exposiciones se incluyen a sus contemporáneos cuyas temáticas dialogan o tienen algún punto de encuentro; asimismo, la adaptación cinematográfica y traducciones a otros idiomas. En el apartado Ex Libris se estarán presentando libros publicados en 2023.

La literatura mexicana es un referente en la literatura universal como se puede notar en los temas de los investigadores provenientes de las universidades que la estudian y estarán compartiendo sus hallazgos: Hollins University, University of Kansas, Cornell University, University of Texas at Austin, Colby College, James Madison University, California State Polytechnic University Pomona, Florida Atlantic University, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Universidad de Alicante, por mencionar algunos países.

Los congresos organizados año con año son una inspiración para que cada vez más académicos se interesen en nuestra literatura al encontrar un espacio de conocimiento y camaradería, y de esta manera se continúen tendiendo puentes a otras latitudes para que no sólo estudien autores clásicos, sino a escritores vivos, cuya obra está marcando una nueva etapa en la literatura mexicana.