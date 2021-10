Deconstrúyete y no seas retrógrada, me dijo un pasante de medicina cuando escribí sobre la vida la semana pasada y el cómo pienso que, quien no vela por ella no cumple la misión del médico. Pero hice lo que me dijo, me analicé a fondo y me di cuenta de que al compartir mi pensamiento comparto también el importante valor de la vida y que no es retrógrado creer en los valores, aunque es posible que para este chavo esté de moda vivir sin ellos.

Pareciera que muchos jóvenes quieren llevarle la contraria a lo más sensible del ser humano, la familia, los hijos, la vida. Pareciera que está de moda salir a la calle diciendo que eres feminista sin entender el feminismo diciendo que rompes cosas para que se voltee a ver la causa, pero no se traen propuestas sensatas: de la protesta a la propuesta. Ojo, no minimizo la causa feminista, señalo el cómo se ha tergiversado un derecho como es la vida en una visión por deshacernos de lo que no queremos, de evadir la consecuencia de un acto, de evitar una responsabilidad.

Apoyo cuando se pide justicia, cuando se pide equidad, cuando buscamos que se les proteja, pero no cuando se trata de abortar por abortar, matar por matar, cuando se confunde el cuerpo de otro con tu propio cuerpo. Dicen que quieren un aborto seguro, pero ya lo es cuando existen las razones para llevarlo a cabo.

Dicen que quieren legalizar el aborto en caso de violaciones, pero eso ya está permitido, la ética incluso aprueba el aborto en varias circunstancias que la ley mexicana ya protege como la semana pasada expresé.

Hablando de protección, a los médicos, esos que llamaron héroes al inicio de la pandemia los tienen en el limbo, parece que la objeción de conciencia no les importa a los políticos, es más importante garantizar que el aborto se lleve a cabo.

Admito que estoy sorprendido de la clase política con moralidad fluctuante, hablo de aquellos que no levantan la voz por algo en lo que creen y se minimizan o se callan por lo que las masas quieren, tienen miedo, les falta ética, carecen de moral.

El problema no es querer legalizar el aborto, la situación es que se trata de querer quitar un derecho ¡el derecho a la vida! Si tanto protegen los derechos humanos ¿por qué no velan por el primero, el más importante? Y ¿por qué se llevan de calle la libertad de elección del médico?

Que otros países aborten no significa que son primermundistas, quiere decir que carecen de amor, que miran por el capitalismo, que aprecian lo material, lo inhumano. Pero ya veremos, miraremos la sociedad en la que nos hemos convertido, en la que se busca que sea más fácil abortar que abstenerse, matar que educarse