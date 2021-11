No conocía a Emmanuel Carrère hasta hace muy poco cuando llegué a él, como creo es la mejor forma de llegar a estos escritores geniales, por una recomendación y su mejor libro, en este caso “El adversario” (2000, Ed. Anagrama) y ahora he seguido con su más reciente título “Yoga” (Ed. Anagrama) que no me ha enganchado tanto como el primero.

“El adversario” es la historia real del mitómano y narcisista Jean-Claude Romand quien en 1993 asesinó a toda su familia cuando fue descubierta la vida de mentiras y estafas que había creado a lo largo de muchos años. Jean-Claude es un personaje de carne y hueso que cumplió una condena de 26 años y se refugia actualmente en la Abadía de Fontgombault a cumplir su libertad condicional.

Carrère mantuvo una intensa correspondencia con el asesino durante varios años, pero la intensidad de su libro no se encuentra únicamente en la espeluznante historia real, las entrevistas y testimonios del asesino, sino en la forma de narrarlas del escritor, porque finalmente su intención no es exhibirlo para ser juzgado por el lector solo por la monstruosidad de sus actos hacia su propia familia, sino mostrar el verdadero rostro detrás de la máscara que sostuvo por tantos años.

Carrère, sin embargo, nos lleva a algo más, nos abre un poco la ventana a la psique y el comportamiento de un narcisista y mitómano, como hay muchos por la calle o con los que tenemos la mala fortuna de cruzarnos en su camino; nos adentra en ese inexplicable comportamiento humano de lastimar severamente a través de las mentiras y llevar una “doble vida” que los hace arrastrar hasta lo más profundo de su oscuridad a las personas más queridas, amigos y familia. Jean- Claude no es un personaje de ficción, es uno de tantos hombres que vivió muchos años con la máscara del hombre de familia, médico y excelente hijo, esposo y padre, ocultando detrás a un ser mitómano, narcisista que con tal de sostener esa vida de mentiras fue capaz de asesinar a su propia familia.

Carrère con esta historia nos alerta, nos pone a reflexionar el poder atómico que puede tener una mentira convertida en una bola de nieve que arrasa todo y a todos a su paso. Creo que es un libro para mirar que la maldad humana muchas veces se esconde detrás de una máscara que nos sonríe y por supuesto que nadie es capaz de poder mirar más allá de ella. Afortunadamente la psicología y la psiquiatría han establecido parámetros de conducta narcisistas que pueden servir para desenmascarar a tiempo a un agresor, aunque a veces el daño ya esté hecho. Si no han leído a Carrère, porque llegan tarde a ciertos autores o justo en su momento, según como lo vean, como yo, tienen que leerlo.