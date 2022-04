Por Yendi Cardoz

Hace mucho tiempo que no sabía nada de ti, estuve tan ocupada en asuntos personales que me olvidé... pero cuéntame, ¿cómo estás?, ¿qué te trae por aquí? -Ok, como siempre tan callada, no importa... te cuento que llegas en un buen momento, últimamente las cosas no me han salido bien y me han llevado a esto-.

-¿A qué te refieres?-.

-¿Cuáles son los motivos que te detienen?-.

-Es curioso que preguntes porque a veces los olvido, y solo vienen a mi mente los recuerdos del porque sí volver atrás, sin embargo, hago todo mi esfuerzo y vaya que es mucho esfuerzo recordar los motivos por los que me alejé y es que puedo decirte que son muchos y muy importantes, uno de ellos era yo, me estaba perdiendo, estaba dejando de ser yo-.

Dentro de mí había dolor, pero también miedo, mucho miedo... miedo a que mis labios pronunciaran palabras que desataran la ira de ese ser que tanto amaba y que hacía que mis anhelos e ilusiones se vayan rompiendo una a una, esa mirada en sus ojos que me traspasaban el alma como cuchillos, esos labios que desataban batallas que no podía combatir ni mucho menos ganar, esas palabras escogidas tan minuciosamente que se clavaban en mi corazón y lo hacían sangrar hasta el punto de quedar sin nada. Y yo estaba ahí parada mirando a través del espejo a esa mujer que en algún momento fue su todo, ya no era nada, la había desvanecido, la había hecho polvo... y solo salía de sí misma para pedirle tregua, que ya estaba derrotada, que ya no había guerra que pelear o ganar, pero no escuchaba, sus mismas palabras lo ensordecían y sus labios seguían lanzando fuego hasta quemar toda intención de detenerse.

Dejó de amarlo, pero en su mente solo están los bellos recuerdos vividos.

-Entonces me quedaré contigo un tiempo-.

-Me parece justo, creo que necesitaré tu presencia durante un tiempo, ya que me preparo para algo nuevo, me preparo para algún día y espero no muy lejano pueda volver a esa mujer en el espejo que antes veía, no sé cuánto tiempo me tarde, pero estoy convencida de que deseo volver a verla como era antes, supongo que la extraño, quiero verla sonreír de nuevo, verla jugar, verla alzar las alas para alcanzar el cielo con ese vestido que tanto le gustaba y la hacía sentir hermosa y única, ¡ah! (suspira) la recuerdo tan bien, sé que está por ahí, en algún lugar, pero por mientras, estoy reconstruyendo mi nueva versión, ésta es más fuerte, y tiene experiencias nuevas que contar al mundo y estas mismas experiencias, algunas buenas y algunas malas, la han hecho crecer y volverse más selectiva, pisa con más fuerza, pero también con más cuidado, no se deja llevar por sonidos que solo endulzan el oído, ahora ella sabe cuánto vale y no pide menos de lo que da-.

-En fin, ¿quieres hacer algo? ¿Una película? ¿Una copa de vino?-.

-En realidad solo quiero estar aquí sentada a un lado tuyo escuchando esas historias que me cuentas-.

-Está bien, ahora ya puedo dormir, ¡buenas noches!-.

-Descansa, aquí estaré cuando despiertes para escuchar nuevas historias-.