La nueva joya de los Leones de Yucatán

Henry Chablé/Mérida

Al igual que los otros 60 participantes, el joven infielder José Villamil Adriano acudió al primer día del try out 2019, realizado en el parque “Kukulcán”, con mucho entusiasmo y derrochando energía, pero no sabía lo que le tenía preparado el destino.

A menos de 48 horas de su participación en el “scouteo” fue firmado de manera oficial por la organización de los Leones de Yucatán, hecho que lo llenó de felicidad.

El nuevo novato melenudo sorprendió de inmediato con su potencia de brazo, fino fildeo y explosivo bateo, tres herramientas que fueron suficientes para llenarle el ojo a Raúl Ortega Rojas, scout de los leones, quien no dudó en unirlo a las filas de los selváticos.

Durante dos días se llevó a cabo el try out 2019 de los Leones de Yucatán, en el cual acudieron más de 100 jóvenes peloteros

“Es un muchacho con gran proyección, nos mostró muy buenas cosas en el campo y sobrepasó el parámetro que tenemos, ahora viene un trabajo intenso con él en nuestro novedoso sistema de desarrollo; tiene talento para llegar muy lejos”, comentó Ortega Rojas.

Villamil Adriano nació en Villahermosa, Tabasco, hace 17 años, pero desde hace cinco se encuentra viviendo en Mérida. Comenzó a jugar beisbol a muy temprana edad y cuenta con experiencia en la Liga Yucatán, así como en otros circuitos.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad que me dan los Leones de poder estar en sus sucursales, es una gran organización en la que quiero estar mucho tiempo y llegar lejos, mi familia está feliz y voy a trabajar muy fuerte”, dijo Villamil durante la firma donde estuvo acompañado de sus padres y hermano.