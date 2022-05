La presencia de Dios en nuestra vida

El programa “Salvemos una Vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo SIPSE, este viernes con la conducción de Alis García, recibió en el estudio a monseñor Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, Arzobispo Emérito de Yucatán, para hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad, en el marco de la fiesta de Pentecostés (5 de junio), que recuerda la llegada del Espíritu Santo a los discípulos de Jesucristo, después de su resurrección y ascensión a los cielos.

“Doy gracias a Grupo SIPSE por la invitación, tengo siempre muy presente a su padre (Don Andrés García Lavín) de quien tengo muy bonitos recuerdos. Para mí fue un regalo de Dios como amigo excelente, inteligente, prudente. Educó muy bien a sus hijos y les dejó las bases para seguir lo que el inició”, expresó.

Alis García dijo que Don Andrés es recordado con gran cariño y por su don de gente por muchas personas. “Él siempre fue muy apegado a la Virgen de Guadalupe, fue su diario vivir con la Virgen y con la Santísima Trinidad. Le agradezco sus comentarios, monseñor, y por eso quisimos que nos hable hoy de la fiesta del Espíritu Santo”.

Misterio de la Trinidad

Berlie Belaunzarán comentó que la Festividad de Pentecostés este año se celebra el domingo 5 de junio. “En este grande misterio de la Trinidad que nos revela Jesucristo Nuestro Señor cuando habla de hacer la voluntad de su padre y cuando se engendra en el vientre de la Virgen María, está presente el Espíritu Santo, se simboliza como una paloma que está por los aires porque es un misterio que nos supera. Lo vemos con mucho respeto y Pentecostés es la fiesta que culmina todo esto”, indicó.

Alis García recordó que en la Biblia se presenta el Espíritu Santo en forma de paloma en el bautizo de Jesús en el Jordán.

El Arzobispo Emérito de Yucatán dijo que en el No. 683 del Catecismo de la Iglesia Católica se establece que: Nadie puede decir: “¡Jesús es Señor!, sino por influjo del Espíritu Santo” (1 Co 12, 3) y que “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre!” (Ga 4, 6).

“Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, es necesario primeramente haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el Bautismo, primer sacramento de la fe, la vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia”, indicó el prelado.

La conversión

“Ordinariamente, todos los creyentes fuimos bautizados y eso es importantísimo porque se nos bautiza en el nombre de El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo, y en ese momento nos convertimos en miembros vivos y vivientes de la Iglesia Católica. El Espíritu Santo, con su gracia, es el “primero” que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que es: ‘que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo’ (Jn 17, 3)”, indicó el invitado.

“Es lo que le interesa a la persona del Espíritu Santo, una relación directa Dios Padre a través de Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el Teólogo, explica esta progresión por medio de la pedagogía de la “condescendencia divina”, agregó monseñor Emilio Carlos.

Continuó explicando que San Gregorio enseña que el Antiguo Testamento proclamaba muy claramente al Padre, y más obscuramente al Hijo. Pero el Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu.

“Ahora el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da una visión más clara de sí mismo. En efecto, no era prudente, cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre, proclamar abiertamente la del Hijo y, cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadir el Espíritu Santo como un fardo suplementario, si empleamos una expresión un poco atrevida. Así, por avances y progresos “de gloria en gloria”, es como la luz de la Trinidad estalla en resplandores cada vez más espléndidos. Creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que es una de las personas de la Santísima Trinidad”, expuso.

Alis García preguntó a monseñor Emilio Carlos si alguna persona, sin estar bautizada, puede invocar al Espíritu Santo.

“Desde luego que sí, porque desde que Jesucristo vino a este mundo y nos dio su Evangelio, sabemos que Dios quiere que esa redención que Cristo nos dio con sus enseñanzas, con su sacrificio y su muerte, es que se beneficie a los más posibles”, respondió.

Y comentó: “El otro día vi unas estadísticas de las Naciones Unidas y dicen que la tercera parte de la humanidad somos los que creemos en Cristo. Esto es muy importante porque algunos tienden a querer disminuir el cristianismo. Los católicos debemos tener una certeza, la convicción que nos juntamos actualmente con los hermanos protestantes y ortodoxos, pero a nivel de todo el mundo somos una gran presencia, gracias a Dios”.

Alis García, fundadora de “Salvemos una Vida”, dijo que actualmente se vive una guerra espiritual, por eso los católicos deben estar unidos.

“La guerra y más cosas negativas, espantosas, como la muerte provocada. En este programa hablamos de la vida. No podemos hablar de la muerte ni hablar de ello en ningún espacio, porque es muy fuerte la lucha contra el mal”, comentó.