Tdos hemos sido parte de los que han sido “pateados debajo de la mesa” por decir alguna imprudencia, o sea, algo que no debió haber salido de nuestras bocas, ya sea porque era algo que te contaron solo a ti o simplemente por respeto a las demás personas. Sin embargo, hay muchas formas de ser imprudente en la vida, incluso desobedeciendo a nuestros padres de niños o adolescentes, cuando somos más rebeldes. Ahí nos entra el: eso no me va a pasar a mí.

Lo importante es que en la vida debemos tener cierta mesura si queremos seguir siendo invitados a las reuniones familiares o eventos sociales. Aquí te menciono 5 acciones que pueden ayudarte a ser prudente:

1. Nunca cuentes un secreto: Si una persona tuvo la confianza de contarte algo porque considera que eres una persona de fiar… no traiciones ese detalle contando lo que te dijo. Sobre todo si fuera algo demasiado delicado. De otra manera además de ser imprudente de tu parte, dejas de ser confiable para cualquier persona que se dé cuenta de esto.

2. Piensa antes de hablar: En una discusión, incluyendo las acaloradas, debería de ser ley que nos obliguen a pensar antes de que salga un solo sonido de nuestra boca. Si bien es cierto que hay gente en el mundo que discute estupideces, es más sano e inteligente darse la media vuelta y dejar de discutir, que seguir entablado en algo que no llega a nada y que terminarás diciendo algo de lo que luego te arrepientas.

3. No seas ambiguo: La ambigüedad no lleva a nada, más que a la confusión. Una de las maneras de ser más imprudente es manejar un discurso que lleve dos vertientes o doble conceptualización. Ser doble cara solo te producirá enemigos pues la gente se dará cuenta que manejas un discurso con algunas personas y otro para otros grupos.

4. No opines si no sabes: Si ignoras el tópico del que hablan, mejor no comentes. Lo mismo sucede si alguien da la opinión de ciertas noticias, personas, reglas y cualquier cosa novedosa que esté en ese momento hablando. En ocasiones es fascinante ver como ciertas personas se expresan de alguien incluyendo detalles de cómo es y así, y jamás han tenido relación con él.

5. No compartas contactos sin permiso: Es muy sano y lo he aprendido a través del tiempo, que cuando alguien te pida el contacto de una persona, le pidas a dicha persona la autorización para dar sus datos. Es molestoso recibir llamadas de gente que no queremos saber y alguien cometió la imprudencia de darles nuestros datos.