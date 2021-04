En el 2004,Mel Gibson presentó su película “La pasión de Cristo”; al principio me resistí a verla, cuando finalmente la vi, para ser sincero no me gustó en lo absoluto; algunos acusaron a Gibson de reducir la historia de Cristo a una expresión del cine centrada en la violencia explícita, excesivamente centrada en el sufrimiento y la muerte. Gibson parece resaltar que lo importante del hecho fue el sacrifico, el sufrimiento y la muerte, no creo que le haya dado el peso justo a aquello que decía San Pablo: “Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra Fe”.

Diez años después, en el 2014, otra película, “Hijo de Dios”, presentó un mejor balance entre los momentos del sufrimiento y la muerte y los de la resurrección y la gloria, sin pretender hacer un análisis cinematográfico me resultó muy agradable un Jesús sonriente a través de casi toda la película; en otras versiones, la seriedad de los actores había retirado de Jesús aquello que Martín Descalzo llamaba “el sacramento de la sonrisa”, la película se toma libertades en la presentación de la historia, presentando escenas que no se encuentran relatadas en la Biblia, pero retrata un Jesucristo mucho más humano.

Era tan humano que, volcando las mesas de los cambistas, manifestó su enojo ante el comercio que se realizaba en el templo, la casa de oración de su Padre, ese mismo comercio que muchas veces realizamos al tratar de “portarnos bien” a cambio de que nos garanticen “un cielo”, como si el creer en él y seguirlo fuera un negocio en el que llevo un tipo de vida sólo por el premio prometido, bastante pálida y triste forma de “ser cristiano”.

No siempre queremos aceptar que reía y seguramente mucho, tenía amigos y su cuerpo como el nuestro sentía los rigores de la realidad, del frío, del hambre, del sueño, que ese cuerpo suyo recibió las alabanzas del Domingo de Ramos y los azotes de la crucifixión, que era tan humano que sufrió en Getsemaní algo que médicamente se llama hematoidrosis y que no es otra cosa que el sudar sangre debido a una enorme ansiedad, angustia y estrés ante el conocimiento claro de lo que le esperaba, que fue tan humano que pidió: “Si es posible aparta de mí este cáliz”, y que por Amor a aquellos que lo torturaban inclino la cabeza diciendo: “Pero no se haga mi voluntad sino la tuya”.

Pero no es en su muerte en donde todo se acaba, es más bien en su muerte donde todo inicia, porque ese es el precio de la salvación, salvación que se vuelve plena en la Gloria de la Resurrección, cuando envía a los discípulos a predicar el Evangelio del amor, a esa humanidad llena de seres falibles, imperfectos, indignos, en no pocas ocasiones crueles, pero también compuestos de esperanza, amor y piedad, quienes, hechos imagen y semejanza del creador, llevan en ellos el soplo divino del Amor de Dios.