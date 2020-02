La sociedad por fin entendió que el futbol no es solo para hombres: Worbis

MÉRIDA.- Es importante continuar con el apoyo al futbol femenil, declaró la yucateca Lupita Worbis, jugadora del Puebla.

Durante muchos años en México y en el mundo, el futbol era considerado como un deporte exclusivo para los varones, sin embargo eso ya quedó en el pasado, y en la actualidad el balompié femenil ha tenido un crecimiento, así como aceptación, de manera impresionante.

Para la yucateca, Guadalupe Worbis Aguilar, actual futbolista del Club Puebla en la Liga MX femenil, es importante que continúe el apoyo hacia las ligas femeniles, ya que de esta manera se abre más puertas para las mujeres que practican el futbol.

“En mis inicios no había tantas oportunidades para desempeñarme como futbolista, yo tenía que jugar en equipos de niños, y eso no era bien visto en algunas ocasiones. Actualmente el futbol femenil ha crecido mucho en el país, esto también gracias a que la sociedad entendió que el balompié no solo era para hombres”, comentó la delantera de 36 años, con experiencia mundialista.

Apenas hace unas semanas, Worbis regresó del retiro para incorporarse a la filas del Puebla, equipo donde se ha convertido en pieza clave tras sus destacadas actuaciones.

“Me da mucha alegría compartir mi experiencia con jóvenes futbolistas. Actualmente juego con compañeras que son 20 años menores que yo, pero eso no importa, ellas me contagian su energía, sus ganas del luchar y hacer las cosas bien”, señaló la yucateca.

Hasta el momento, Lupita ha disputado cuatro de los cinco encuentros que ha disputado el conjunto poblano, y se ha despachado con par de anotaciones y una asistencia.